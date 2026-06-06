Sénégal: Le Trésor Public encaisse 92,505 milliards de FCFA sur le marché financier de l'UEMOA

En vue d'assurer le financement des besoins budgétaires de l'Etat du Sénégal, la Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor (DGCPT) a encaissé ce vendredi 5 juin 2026 sur le marché financier de l'UEMOA la somme de 92,505 milliards de FCFA à l'issue de son émission d'adjudication simultanée de bons assimilables du trésor de 364 jours et d'obligations assimilables du Trésor de 3 ,5 et 7 ans organisée en partenariat avec UMOA-Titres.

La DGCPT avait mis en adjudication un montant de 90 milliards de FCFA. Les soumissions globales des investisseurs se sont élevées à 96,505 milliards FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 107,23%.

Le montant des soumissions retenu est de 92,505 milliards FCFA et celui rejeté 4 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 95,86%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 7,40% pour les bons, 7,98% pour les obligations de 3 ans, 7,83% pour celles de 5 ans et 7,79% pour celles de 7 ans.

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La DGCPT s'est engagé à rembourser les bons émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 6 juin 2027. Les intérêts seront payés d'avance en les précomptant sur la valeur nominale de ces titres.

Pour ce qui est du remboursement du capital des obligations, il est prévu le premier jour ouvrable suivant la date d'échéance fixée au 8 juin 2029 pour les titres de 3 ans, au 8 juin 2031 pour ceux de 5 ans et au 8 juin 2033 pour celles de 7 ans. Le DGCPT s'acquittera du paiement des intérêts annuellement au taux de 6,30% pour les obligations de 3 ans, 6,45% pour celles de 5 ans et 6,60% pour celles de 7 ans, et ce dès la fin de la première année.