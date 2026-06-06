Afrique de l'Ouest: BRVM - Tendance baissière des activités du marché en fin de semaine

A l'exception du marché des obligations, les activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont enregistré une baisse à la fin de la séance de cotation de ce vendredi 5 juin 2026.

La valeur des transactions est ainsi passée de 2,409 milliards de FCFA la veille à 2,044 milliards de FCFA ce vendredi 5 juin 2026.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 111,253 milliards, s'établissant à 16 844,064 milliards de FCFA contre 16 955,317 milliards de FCFA la veille.

Concernant la capitalisation du marché des obligations, elle est restée stationnaire à 12 029,245 milliards de FCFA.

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Les indices clés de la Bourse sont tous en baisse sauf l'indice BRVM Principal. C'est ainsi que l'indice BRVM Composite a cédé 0,66% à 437,24 points contre 440,13 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il enregistre aussi une baisse de 0,83% à 205,37 points contre 207,09 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Prestige a régressé de 0,80% à 170,97 points contre 172,35 points précédemment. Pour sa part, l'indice BRVM Principal s'est accru de 0,34% à 309,37 points contre 308,31 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) a régressé de 0,03% à 172,70 points contre 172,76 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres Palm Côte d'Ivoire (plus 7,49% à 8 255 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (plus 7,47% à 5 320 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (plus 7,43% 3 975 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (plus 5,71% 2 960 FCFA) et Coris Bank International Burkina Faso (plus 3,77 % 22 000 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres ONATEL Burkina Faso (moins 5,37% à 2 905 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 4,92% à 2 900 FCFA), SONATEL Sénégal (moins 3,36% à 28 500 FCFA) ETI Togo (moins 3,13% à 31 FCFA) et SOGB Côte d'Ivoire (moins 2,87% à 8 305 FCFA).