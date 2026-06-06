Le Directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm), Dr Edoh Kossi Amenounvé partage à Riga, en Lettonie, son expertise et l'expérience de l'Uemoa en matière de marché financier régional avec les pays baltiques : l'Estonie, la Lituanie et la Lettonie.

Selon un communiqué de presse, à l'invitation de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd), Dr Edoh Kossi Amenounvé a eu l'honneur de participer, ce 5 juin 2026, à la 35ème Assemblée annuelle et au Forum des affaires.

Cette rencontre, renseigne la même source, a été l'opportunité pour le Directeur général de la Brvm d'échanger avec plusieurs décideurs de haut niveau, notamment Kristupas Vaitiekūnas, Ministre des Finances de la Lituanie, autour des enjeux liés à la construction de marchés de capitaux régionaux intégrés.

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Au cours de ces discussions, animées par Mme Katie Martin, journaliste au Financial Times, Dr Edoh Kossi Amenounvé a partagé l'expérience de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) dans la création et le développement d'un marché financier régional construit autour des principaux atouts ci-après : une banque centrale unique (Bceao), une monnaie commune (FCfa), une intégration économique engagée depuis 1994 (Uemoa), ainsi qu'un cadre juridique harmonisé (Ohada).

Le Directeur Général de la Brvm a présenté les principaux défis qui ont été relevés pour bâtir ce modèle régional. Il cite la mise en place d'une autorité régionale de régulation (Amf-Umoa) et la création d'institutions privées démutualisées, notamment la Brvm et le Dépositaire Central/Banque de règlement (Dc/Br), grâce à la mobilisation d'investisseurs institutionnels et particuliers issus des pays de l'Union afin de constituer le capital aux côtés des États membres ; les enjeux technologiques liés à l'interconnexion des huit pays, avec une égalité d'accès au marché pour tous les courtiers et investisseurs, quel que soit leur pays de résidence ; la migration des sociétés historiquement cotées à la Bourse des valeurs d'Abidjan (Bva) vers la Brvm avant le lancement officiel des transactions, le 16 septembre 1998.

«Aujourd'hui, avec 47 sociétés totalisant une capitalisation de 16 966 milliards de FCFA, soit 30,03 milliards de dollars, et 205 lignes obligataires représentant 12 029 milliards de FCFA, soit 21,3 milliards de dollars, la Brvm, cinquième bourse d'Afrique, est considérée comme un succès politique, technologique et économique.

L'audience a manifesté un vif intérêt pour la solidité et la crédibilité des infrastructures de marché de l'Uemoa, notamment leur interconnexion, ainsi que pour l'évolution, au fil des années, de la base d'investisseurs institutionnels et particuliers », a révélé le Directeur général de la Brvm. Ces sujets constituent également des défis majeurs pour les trois pays baltiques.

La Brvm se réjouit de la convergence des problématiques et des réflexions qui ouvrent la voie à des perspectives de coopération susceptibles de naître entre l'Uemoa et les pays baltiques afin d'accélérer leur développement grâce à une contribution accrue des marchés de capitaux et à une coopération renforcée avec des institutions internationales, notamment la Berd.

À ce jour, précise-t-on, la Berd dispose d'un capital de base de 34 milliards d'euros et a investi plus de 210 milliards d'euros dans près de 7 000 projets. Depuis quelques années, elle poursuit son expansion sur le continent africain, avec un accent particulier sur le développement du secteur privé, des infrastructures durables et des marchés de capitaux. Elle a ouvert, en 2025, des bureaux à Abidjan, Dakar et Cotonou.

«Les trois pays baltiques représentent, quant à eux, environ 6 millions d'habitants pour un PIB cumulé de près de 180 milliards de dollars américains. Ils disposent de bourses nationales mais sont regroupés au sein du Nasdaq Baltic, dont la capitalisation boursière cumulée est estimée à plus de 11,46 milliards d'euros pour 70 sociétés cotées. La Lituanie constitue la plus grande économie de la région, tandis que l'Estonie se distingue par son leadership technologique et numérique », lit-on dans le document.