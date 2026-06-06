Tunisie: Belgique - La composition probable des Aigles de Carthage

La sélection tunisienne de football dispute ce samedi une rencontre amicale de haut niveau face à la Belgique, dans le cadre de sa dernière phase de préparation avant la Coupe du monde organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Ce match constitue le dernier test des Aigles de Carthage avant l'entrée en compétition mondiale, avec pour objectif de peaufiner les automatismes et d'évaluer les dernières options tactiques du staff technique.

Le sélectionneur Sabri Lamouchi devrait aligner une formation proche de celle pressentie pour le Mondial. La composition probable est la suivante :

Moez Hassen - Adam Arous - Omar Rekik - Montassar Talbi - Mohamed Amine Ben Hamida - Mohamed Hach Mahmoud - Ellyes Skhiri - Ismaël Gharbi - Sébastien Tounekti - Elias Achouri - Hazem Mestouri

Le coup d'envoi de la rencontre est prévu à 14h00 (heure de Tunisie). Les supporters tunisiens et les amateurs de football pourront suivre la rencontre en direct sur plusieurs chaînes internationales : Al Watania 1 (Tunisie), L'Équipe TV (France), Sport TV 1 (Portugal) ou La Une (Belgique).

La Tunisie aborde cette confrontation après une défaite lors de son premier match de préparation face à l'Autriche (1-0), un résultat qui a permis au staff technique d'effectuer plusieurs ajustements avant cette dernière répétition générale.