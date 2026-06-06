Tunisie: « Natalité en baisse... et maintenant ? »

Aujourd'hui, les chiffres sont implacables : la natalité s'effondre, et l'avenir démographique s'annonce comme une mer calme, presque stagnante, à l'horizon 2054. Ce constat, livré par l'Institut national de la statistique, n'est pas une simple donnée froide ; c'est une alarme douce mais insistante qui nous rappelle que repeupler une terre ne se résume pas à multiplier les naissances.

Car enfanter sans bâtir de familles solides, c'est comme planter des graines dans un sol aride. La descendance d'Hannibal mérite mieux qu'une addition mécanique de chiffres. Elle mérite une société équilibrée, éclairée, moderne, cimentée par le sens du partage. Le lait maternel, dans toute sa dimension nourricière et symbolique, n'est pas seulement une nourriture : il est une transmission, un lien, une fortification invisible qui unit les générations.

Le coût élevé du mariage, les troubles identitaires qui perturbent les unions, l'agressivité croissante dans les couples : voilà les véritables obstacles à la natalité. Ce ne sont pas les berceaux qui manquent, ce sont les fondations. Une politique d'État doit donc s'attaquer à ces racines : rendre le mariage accessible, réhabiliter la confiance dans l'union, apaiser les tensions sociales qui s'infiltrent jusque dans l'intimité des foyers et réfléchir surtout aux glissades excessives des identités sexuelles.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il ne s'agit pas de repeupler pour repeupler, mais de rajeunir la Tunisie avec une génération pleine de sens des responsabilités.

La fenêtre démographique de 2030-2045, ce mini- baby-boom (selon l'étude) qui entrera dans l'âge fécond, est une chance à ne pas manquer. Mais cette chance ne portera ses fruits que si nous préparons le terrain : politiques familiales audacieuses, soutien psychologique et matériel aux jeunes couples, valorisation de l'école publique comme sanctuaire de transmission.

La natalité en baisse n'est pas une fatalité. Elle est un appel à réinventer le contrat social, à redonner aux familles tunisiennes le goût de durer, de transmettre, de bâtir. Car ce n'est pas le nombre qui fait la force d'une nation, mais la qualité du lien qui unit ses enfants.