Tunisie: L'Italie confirme sa position de premier investisseur étranger au pays dans l'énergie

La coopération économique entre la Tunisie et l'Italie continue d'afficher une dynamique soutenue, marquée par la progression des investissements, la hausse des échanges commerciaux et le renforcement des flux touristiques entre les deux pays en 2025.

Selon les données présentées à l'occasion de la célébration du 80e anniversaire de la République italienne à Tunis, l'Italie confirme sa position de partenaire économique majeur de la Tunisie, notamment dans le secteur de l'énergie, où elle demeure le premier investisseur étranger.

En 2025, près de 1 000 entreprises italiennes sont implantées en Tunisie, représentant un volume global d'investissements estimé à environ 3,7 milliards de dinars. Cette présence confirme la confiance des opérateurs italiens dans le climat d'investissement tunisien et dans les opportunités offertes par le marché local.

Les échanges commerciaux entre les deux pays poursuivent également leur trajectoire ascendante, atteignant environ 20,5 milliards de dinars en 2025. Une croissance de 8 % a été enregistrée durant les quatre premiers mois de l'année en cours par rapport à la même période de l'année précédente, confirmant la solidité du partenariat commercial bilatéral.

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Le secteur du tourisme participe également à cette dynamique positive. La Tunisie a accueilli près de 161 000 touristes italiens en 2025, faisant de l'Italie l'un des principaux marchés émetteurs européens vers la destination tunisienne. Cette tendance illustre le renforcement de l'attractivité touristique de la Tunisie auprès du marché italien.

Dans le même cadre, plusieurs projets structurants viennent consolider la coopération économique bilatérale, notamment le projet d'interconnexion électrique ELMED, considéré comme un axe stratégique de coopération énergétique entre l'Europe et l'Afrique du Nord. Le projet TANIT, financé par la partie italienne, vise quant à lui à renforcer les partenariats dans les domaines de l'agriculture et de la gestion des ressources en eau.

Cette dynamique confirme l'évolution des relations économiques tuniso-italiennes vers un partenariat plus intégré, fondé sur l'investissement, le commerce et les échanges humains, avec une ambition commune de renforcer les liens économiques entre les deux rives de la Méditerranée.