Tunisie: Siliana - Le ministre de l'Éducation inspecte les centres de correction du baccalauréat

Le ministre de l'Éducation, Noureddine Nouri, a effectué ce samedi une visite de travail dans le gouvernorat de Siliana, en présence du gouverneur de la région et du commissaire régional de l'éducation.

Ce déplacement a permis au ministre d'inspecter le centre de correction des épreuves écrites du baccalauréat ainsi que le centre de collecte et de distribution. Sur place, il a suivi de près le lancement des opérations de correction, l'avancement des différentes étapes réglementaires, ainsi que la préparation logistique et humaine de ces structures stratégiques pour le bon déroulement de l'examen national.

Cette visite a également été l'occasion d'évaluer l'infrastructure des deux établissements d'accueil. Le ministre a inspecté l'ensemble des installations, y compris le réfectoire scolaire, et a fermement recommandé d'améliorer la qualité des services de restauration et d'accueil pour tout le personnel mobilisé, afin de leur garantir des conditions de travail dignes et optimales. Noureddine Nouri a ensuite échangé de manière constructive avec l'équipe administrative chargée de l'organisation des commissions de correction, ainsi qu'avec les enseignants correcteurs, se montrant attentif à leurs remarques et suggestions.

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Le ministre a salué la persévérance, la discipline et le sens élevé des responsabilités dont font preuve tous les intervenants, qu'il s'agisse de la correction, de la vérification ou de l'organisation générale. Tout en exprimant ses remerciements aux équipes pour leur dévouement, il a réaffirmé les principes fondamentaux de transparence, d'intégrité et d'équité qui garantissent l'égalité des chances entre tous les candidats. En conclusion, il a rappelé que la présence continue du ministère sur le terrain vise à soutenir la famille éducative, à assurer le bon déroulement des examens dans les délais impartis, et à préserver la crédibilité du système éducatif tunisien.