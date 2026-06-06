Tunisie: Retour volontaire des migrants irréguliers - Les chiffres en constante hausse

Les opérations de regroupement des migrants irréguliers issus d'Afrique subsaharienne désireux de regagner leur pays d'origine se poursuivent activement dans la délégation d'El Amra, située dans le gouvernorat de Sfax.

Ce programme national, entièrement financé par le ministère de l'Intérieur tunisien, connaît une accélération sans précédent. Selon les déclarations accordées à une radio privée par le superviseur général du camp de retour volontaire du « Kilomètre 21 » à El Amra, 150 migrants ont été rassemblés aujourd'hui au point de regroupement de la zone de « Lac », portant le nombre total de départs programmés pour cette seule journée à 210 personnes, réparties entre Tunis, Sousse et Nabeul.

Le rythme des inscriptions à ce dispositif a enregistré une hausse spectaculaire ces derniers jours. Le nombre de candidats au retour a ainsi atteint 420 migrants depuis le début de la semaine, contre une moyenne hebdomadaire qui ne dépassait pas les 120 personnes auparavant. Dans ce cadre, un nouveau vol programmé aujourd'hui doit assurer le rapatriement d'environ 40 migrants originaires de Guinée, de Côte d'Ivoire et du Nigeria.

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Le processus de rapatriement varie selon la situation administrative des personnes concernées. Les migrants munis de passeports gèrent directement leurs formalités et leurs réservations en coordination avec la compagnie Tunisair. En revanche, les personnes dépourvues de documents officiels sont soumises à des procédures administratives spécifiques afin d'établir leur identité et leur nationalité.

Leurs dossiers sont ensuite transmis aux ambassades et consulats de leurs pays respectifs pour l'obtention de titres de voyage provisoires. Ces démarches durent généralement entre une semaine et dix jours, période durant laquelle les migrants séjournent au camp du Kilomètre 21, où une prise en charge humanitaire et médicale leur est garantie en étroite coordination avec le Croissant-Rouge tunisien.