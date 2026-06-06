Tunisie: La Belgique au crible - Un groupe de très haut niveau

Après avoir disposé de la Croatie (2-0) il y a quelques jours, la Belgique de Lukaku se mesure aujourd'hui à la Tunisie avec pour objectif de monter davantage en gamme, mais aussi conserver une série de 12 matchs sans défaite.

Forts d'un savant dosage entre jeunes et tauliers, les Diables Rouges compteront aujourd'hui sur la fougue de Jérémy Doku, la prestance de Tielemans, l'expérience de Lukaku, l'opportunisme de Hans Vanaken et le métier de son portier Thibaut Courtois.

La Belgique du capitaine Kevin De Bruyne, métronome de l'équipe et référence absolue du jeu belge grâce à sa capacité à déverrouiller et à servir des passes millimétrées, devra toutefois y mettre les ingrédients face aux coéquipiers de Mouhib Chamekh. Réputée pour son bloc regroupé et compact, la Tunisie ne sera pas facile à manier pour les Lois Openda, Romelu Lukaku et autre Amadou Onana.

Ce faisant, ce match amical revêt une importance non des moindres pour coach Rudi Garcia, car il s'agit de l'ultime test des Belges avant de mettre le cap sur les Etats-Unis. En clair, Rudi Garcia se forcera face à la Tunisie à figer son équipe-type et se rassurer sur la condition physique des joueurs clés.

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Ossature assez dense et profondeur du banc

Classée 9e mondial par la Fifa, la Belgique part aujourd'hui avec une longueur d'avance sur le papier pour ce dernier test.

Cependant, avec un effectif des plus denses, la sélection belge tentera de dicter le tempo face à un adversaire assez solide mais pas encore assez tranchant en attaque.

Par ailleurs, coach Garcia peut aussi compter sur un banc des plus garnis avec la présence de Thomas Meunier, Axel Witsel, De Winter et autre Moreira. Volet onze pressenti à présent, Thibaut Courtois et Koen Casteels pourraient chacun bénéficier de 45' de temps de jeu, alors que le quatuor défensif sera, quant à lui, formé par Timothy Castagne, Wout Faes, Jan Vertonghen et Arthur Theate. Plus haut, au coeur du jeu, autour de Kevin De Bryne, l'on retrouverait Amadou Onana et Youri Tielemans, alors que sur le front de l'attaque, le trident Jérémy Doku- Lois Openda-Leandro Trossard devrait débuter la rencontre.

Forcément, la Belgique aura fière allure vu les noms qui composent la sélection des Diables Rouges.