Tunisie: Zaghouan - Démantèlement d'un dangereux réseau de fraude au bac dirigé par un étranger

Les agents de la direction régionale de la sûreté nationale de Zaghouan, en collaboration avec la brigade régionale de la police judiciaire, ont réussi le vendredi 5 juin 2026 à démanteler un réseau dangereux.

Mené par un ressortissant étranger, ce réseau était spécialisé dans l'organisation d'opérations de fraude aux examens du baccalauréat à l'aide de technologies et d'appareils électroniques modernes et sophistiqués.

Les investigations ont débuté après que le personnel de surveillance de l'un des centres d'examens écrits de Zaghouan a surpris une candidate en train de tricher. Soumise à une fouille à l'aide d'un détecteur électronique, elle a été trouvée en possession d'une « carte VIP intelligente » et d'écouteurs microscopiques minutieusement dissimulés.

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Après consultation du ministère public, les services de sécurité se sont saisis de l'affaire. Confrontée aux preuves et aux indices, la candidate a avoué son implication et a révélé l'existence d'un intermédiaire étranger qui lui avait fourni, à elle et à son amie, ces équipements. Grâce à une coordination rapide, la seconde candidate a été appréhendée en flagrant délit à l'intérieur de la salle d'examen, utilisant la même technique.

Les enquêtes intensives et rapides ont permis aux unités de sécurité d'arrêter le principal suspect qui gérait l'opération sur le terrain et assistait les deux candidates depuis l'extérieur du centre. Lors de son interrogatoire, il a avoué avoir vendu le « matériel de triche » pour un montant de 450 dinars par candidat. De plus, il exigeait une somme supplémentaire de 350 dinars pour la dictée des réponses et des données via les écouteurs sans fil pendant le déroulement de l'épreuve.

En poursuivant les investigations, le premier suspect arrêté a avoué qu'il s'approvisionnait auprès d'un complice. Les forces de l'ordre ont réussi à identifier et à interpeller ce fournisseur principal, en possession duquel ont été trouvés des appareils de triche cachés dans un sac à dos. Après coordination avec le ministère public, les unités ont perquisitionné son domicile, permettant la saisie de quantités supplémentaires d'équipements technologiques de pointe.

Lors de son interrogatoire, le fournisseur principal a reconnu détenir ces appareils après les avoir achetés auprès d'un individu étranger pour des sommes d'argent variables.

Au vu de ces éléments, le ministère public a ordonné le maintien en garde à vue des deux jeunes hommes (l'intermédiaire et le fournisseur principal) pour les besoins de l'enquête. Le ressortissant étranger a fait l'objet d'un avis de recherche et les investigations se poursuivent pour le localiser, tandis que les deux candidates ont été laissées en état de comparution.