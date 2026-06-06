Tunisie: Tozeur - Réouverture de quatre hôtels fermés depuis des années

Le secteur touristique de Tozeur poursuit sa reprise avec la réouverture de quatre hôtels qui étaient fermés depuis plusieurs années, a annoncé le commissaire régional du tourisme, Adel Sbita.

Cette reprise s'inscrit dans une dynamique de redressement progressif de l'activité hôtelière dans la région, fortement affectée par les crises successives, notamment les événements post-2011 ainsi que la pandémie de Covid-19, qui ont fragilisé plusieurs établissements et entraîné d'importantes difficultés financières.

Selon le responsable, ces réouvertures ont permis de renforcer la capacité d'hébergement de la région, contribuant ainsi à améliorer son attractivité touristique et à soutenir la relance économique locale. Elles s'accompagnent également d'une amélioration attendue de la qualité des services proposés.

Le commissaire régional du tourisme a toutefois souligné que le travail de réhabilitation n'est pas encore achevé. Les autorités poursuivent l'examen des dossiers des autres unités hôtelières fermées, en vue de leur éventuelle réouverture, sous réserve du respect des conditions juridiques et économiques requises.