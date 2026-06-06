Tunisie: Bac 2026 - Voici comment des 'vendeurs de pommes de terre' transmettaient les réponses sous le nez des surveillants

Les unités de la police judiciaire d'Al Omrane ont démantelé, jeudi 4 juin 2026, un réseau spécialisé dans la fraude aux examens du baccalauréat. Cinq personnes, trois hommes et deux femmes, ont été interpellées dans le cadre de cette affaire.

Selon les premiers éléments de l'enquête, le groupe utilisait un dispositif insolite pour transmettre les réponses aux épreuves.

Les suspects auraient mis en place une mise en scène consistant à se faire passer pour des vendeurs ambulants de pommes de terre à proximité d'un centre d'examen situé dans le quartier des Zayatines.

Les individus utilisaient un haut-parleur portable pour diffuser des messages codés correspondant aux réponses des examens. Ces annonces, perçues comme de simples indications de prix par les passants, étaient en réalité destinées à des élèves complices à l'intérieur des salles d'examen.

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L'enquête indique que la principale suspecte aurait acquis l'appareil de sonorisation pour environ 200 dinars avant de le remettre à ses complices, qui se chargeaient de l'exécution du stratagème sur le terrain.

Alertées par des comportements suspects et des appels répétés inhabituels, les forces de sécurité ont procédé à une surveillance ayant permis l'interpellation des suspects en flagrant délit.

Lors des perquisitions, les agents ont saisi un haut-parleur, un ordinateur portable soupçonné d'avoir servi à la coordination des réponses, ainsi que plusieurs équipements électroniques utilisés dans des opérations de fraude à distance.

Le parquet a ordonné la poursuite des investigations afin d'identifier d'éventuels autres complices et les élèves bénéficiaires de ce réseau, avant leur déferrement devant la justice.