Tunisie: Hatem Amira succède à Lassaad Zarrouk à la direction générale de MAE Assurances

6 Juin 2026
La Presse (Tunis)

Le conseil d'administration de MAE Assurances a annoncé la nomination de M. Hatem Amira au poste de directeur général de la compagnie, à compter du 1er juin 2026. Il succède à M. Lassaad Zarrouk, en fonction depuis 2017.

Acteur expérimenté du secteur de l'assurance en Tunisie, Hatem Amira a occupé plusieurs fonctions de haut niveau, notamment celle de directeur général du Bureau Unifié Automobile Tunisien (BUAT). Il a également dirigé, à partir de 2020, la Fédération Tunisienne des Sociétés d'Assurances (FTUSA), où il a contribué au développement du secteur, au renforcement de sa structuration et à la défense des intérêts de la profession.

Fort de plus de trente ans d'expérience dans les assurances et la gouvernance du secteur, le nouveau directeur général aura pour mission de poursuivre le développement de MAE Assurances, de consolider sa position sur le marché et d'accompagner ses ambitions de croissance et d'innovation au service de ses adhérents.

Cette nomination s'inscrit, selon l'entreprise, dans la continuité de sa stratégie visant à renforcer sa dynamique de modernisation et à consolider son rôle d'acteur de référence de l'assurance mutualiste en Tunisie.

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