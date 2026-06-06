Tunisie: Sud tunisien - Les signaux d'alerte se multiplient

Le professionnel du tourisme Hakim Tounsi, actif dans la promotion du produit oasien et saharien à l'international, appelle à la mise en place d'une coordination renforcée entre l'hôtellerie, le transport aérien et les investisseurs afin de relancer durablement la destination Tozeur-Nefta.

Cette prise de position intervient à la suite d'une réunion d'évaluation tenue récemment à Tozeur, en présence du ministre du Tourisme, des autorités régionales et des acteurs du secteur, consacrée à l'état des saisons touristiques et aux perspectives de relance de l'aéroport international Tozeur-Nefta.

Une relance encore fragile malgré des acquis aériens

Selon Hakim Tounsi, la reprise de la ligne Paris-Tozeur constitue un acquis important, mais insuffisant à lui seul pour rétablir une dynamique touristique durable dans le Jérid et les régions sahariennes.

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Le professionnel estime que la relance du secteur repose sur un ensemble de facteurs complémentaires, notamment l'ouverture d'établissements hôteliers haut de gamme et le développement de nouvelles dessertes aériennes européennes, dont une liaison potentielle entre Lyon et Tozeur opérée par des compagnies comme Transavia.

Hakim Tounsi souligne en outre que la destination souffre d'un déséquilibre structurel entre l'offre hôtelière disponible et la programmation aérienne, avec des établissements qui atteignent rapidement leur capacité maximale lors des périodes de forte demande.

Cette situation entraîne, selon lui, des fermetures anticipées de réservations et une absence de coordination avec le remplissage des vols, ce qui limite les perspectives d'ouverture de nouvelles lignes aériennes.

Il appelle à cet effet à la mise en place d'un mécanisme permanent de coordination entre taux d'occupation hôtelière et programmation des vols, condition essentielle pour structurer une croissance durable.

Des projets hôteliers jugés stratégiques

Parmi les projets prioritaires, Hakim Tounsi cite l'hôtel Tozeur Plaza (anciennement Palmeraie), dont l'ouverture est attendue depuis plusieurs mois et qui pourrait, selon lui, générer une dynamique positive pour l'ensemble de la région.

Il met également en garde contre la situation des hôtels fermés, dont la dégradation progressive menace la pérennité des infrastructures et la valeur des investissements réalisés depuis plusieurs décennies.

Face à cette situation, le professionnel du tourisme appelle les banques et institutions financières à accélérer les procédures de cession ou à organiser des appels d'offres transparents afin de permettre l'arrivée de nouveaux investisseurs.

Il propose également la tenue de journées de promotion de l'investissement en Tunisie et à l'étranger sous le thème : "Opportunités d'investissement touristique et réhabilitation des hôtels fermés dans le sud tunisien".

En conclusion, Hakim Tounsi insiste sur le fait que la relance de la destination Tozeur, du Jérid et des portes du désert repose sur une responsabilité collective impliquant l'ensemble des acteurs publics et privés, dans une logique de coopération et de gestion coordonnée du secteur.