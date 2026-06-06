Tunisie: Cancers pédiatriques - Le neuroblastome et les tumeurs rénales en première ligne

Une étude scientifique majeure menée sur une décennie à l'hôpital d'enfants Béchir Hamza de Tunis révèle que 81 % des cancers pédiatriques pris en charge sont des tumeurs solides, avec une prédominance des néphroblastomes et des neuroblastomes. Bien que les taux de survie globale soient encourageants, l'éloignement géographique et le diagnostic tardif demeurent des facteurs critiques de mortalité.

Selon les conclusions d'une étude rétrospective menée sur une période de dix ans (2012-2021) et publiée récemment dans La Tunisie Médicale, 81 % des 563 enfants traités à l'unité d'oncologie de l'hôpital d'enfants Béchir Hamza de Tunis étaient atteints de tumeurs solides. Cette étude, intitulée « Cancer de l'enfant en Tunisie : caractéristiques épidémiologiques, cliniques et résultats de survie sur 10 ans », met en lumière le profil épidémiologique de la maladie dans le pays.

L'analyse approfondie de la population étudiée -- dont l'âge moyen s'établit à 3 ans -- montre une prédominance de certaines pathologies. Les neuroblastomes (tumeurs malignes qui se développent à partir de cellules nerveuses immatures) se placent en tête, représentant 23,6 % de l'ensemble des cas enregistrés. Ils sont immédiatement suivis par les tumeurs rénales (notamment le néphroblastome), qui comptent pour 17,2 % de la cohorte.

L'étude dresse également un inventaire précis des autres formes de cancers pédiatriques observées : le rétinoblastome (cancer de la rétine) affecte 10,7 % des patients, suivi par les lymphomes (9,9 %), les tumeurs des tissus mous (9,6 %) et les tumeurs osseuses (7,3 %). Les leucémies (cancers du sang) ne représentent quant à elles que 5,2 % de cet échantillon spécifique, suivies par l'histiocytose maligne (prolifération anormale de cellules immunitaires) à hauteur de 4 %.

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Une survie globale satisfaisante mais freinée par l'éloignement

Sur le plan clinique, l'étude révèle une réalité alarmante : 29 % des enfants présentaient déjà des métastases au moment du diagnostic initial, signe d'une détection souvent tardive. Malgré ces formes avancées et la limitation des ressources économiques, les résultats thérapeutiques s'avèrent satisfaisants. Après un suivi moyen de 44 mois, le taux de survie nette s'élève à 76 % à deux ans et se maintient à 69 % à cinq ans (analyses basées sur la méthode statistique de Kaplan-Meier).

Cependant, l'étude met en exergue des facteurs indépendants prédictifs d'une baisse du taux de survie : le diagnostic de leucémie, la présence de métastases initiales, les rechutes, mais aussi un facteur logistique majeur : le fait de résider à plus de 100 kilomètres de l'unité d'oncologie.

L'objectif fondamental de ce travail de recherche était de dresser un état des lieux clinique à travers le modèle unique de l'hôpital Béchir Hamza. Face aux constats établis, les auteurs de l'étude formulent des recommandations structurelles strictes pour optimiser la prise en charge. Ils préconisent notamment une réorganisation plus efficiente des unités d'oncologie pédiatrique à travers le territoire et réclament la création urgente d'un registre national du cancer de l'enfant.

Les chercheurs concluent que pour franchir un nouveau cap dans l'amélioration des taux de survie, il est impératif d'investir dans trois leviers majeurs : le renforcement du diagnostic précoce, la réduction des inégalités géographiques d'accès aux soins, et le développement d'outils statistiques centralisés.