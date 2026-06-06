Afrique Centrale: La région prise dans la nouvelle guerre mondiale du pétrole

Entre choc d'approvisionnement, pression asiatique et recomposition géoéconomique des flux énergétiques.

Le blocage du détroit d'Ormuz par l'Iran redessine brutalement la géographie énergétique mondiale. Avec près de 10 millions de barils par jour retirés du marché, soit environ 10 % de la consommation mondiale, le choc d'offre déclenche une compétition accrue entre grandes régions consommatrices, au premier rang desquelles l'Asie. Cette dernière, fortement dépendante des importations du Moyen-Orient, se tourne massivement vers des sources alternatives, notamment en Europe et en Afrique. Résultat : une flambée historique des prix.

Le brut de référence

Récemment, Dubaï atteint 169,75 dollars, dépassant le précédent record du Brent de 2008, tandis que les différentiels sur les bruts de la mer du Nord explosent, signe d'un marché sous tension extrême. Dans ce contexte, l'Afrique de l'Ouest et centrale devient un théâtre stratégique de redirection des flux pétroliers.

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Les cargaisons traditionnellement destinées à l'Europe sont de plus en plus captées par les acheteurs asiatiques, prêts à payer une prime pour sécuriser leurs approvisionnements. Selon les analystes, les exportations vers l'Asie ont augmenté pour atteindre 3,72 millions de barils par jour, en hausse de 200 000 barils en un mois. Pour les pays d'Afrique centrale, cette reconfiguration constitue une opportunité à double tranchant.

D'un côté, des producteurs comme l'Angola ou le Nigeria bénéficient de prix élevés et d'une demande soutenue, renforçant leurs recettes d'exportation. De l'autre, les pays importateurs nets, comme le Cameroun, le Congo, la Guinée équatoriale subissent de plein fouet la hausse des coûts énergétiques : augmentation des prix des carburants, pression sur les finances publiques via les subventions, et risque d'inflation généralisée. Dans une économie où l'énergie est un facteur-clé de production, ce choc pourrait ralentir la croissance et fragiliser davantage les PME, déjà confrontées à des contraintes structurelles.

Sur le plan géoéconomique, cette crise révèle une dépendance persistante de l'Afrique centrale aux marchés extérieurs. Incapable de peser sur les prix ou de sécuriser ses approvisionnements à long terme, la région reste exposée aux arbitrages des grandes puissances énergétiques et des marchés asiatiques. Elle met également en lumière une faiblesse stratégique : l'absence de capacités de raffinage suffisantes.

Alors même que la région produit du brut, elle continue d'importer des produits raffinés à prix élevé, accentuant sa vulnérabilité en période de crise. Enfin, la redirection de certaines cargaisons de diesel vers l'Afrique - notamment vers l'Afrique du Sud - souligne une dynamique plus large : celle d'une reconfiguration opportuniste des flux énergétiques mondiaux, où chaque acteur cherche à maximiser ses gains dans un marché sous contrainte.

Ainsi, au-delà de la flambée des prix, la crise actuelle marque un tournant. Pour le Cameroun et l'Afrique centrale, elle pose une question stratégique majeure : rester des acteurs passifs d'un marché volatil, ou investir dans une souveraineté énergétique fondée sur la transformation locale, la diversification et l'intégration régionale.