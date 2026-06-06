Congo-Brazzaville: Embouteillage et suite

Avec un parc automobile en constante croissance, à l'instar d'autres grandes agglomérations du monde, Brazzaville n'échappe pas au phénomène des embouteillages. Ces derniers temps, se déplacer d'un point à l'autre de la capitale est source de désagrément. Et beaucoup de ceux qui empruntent le transport en commun choisissent de marcher plutôt que d'user leur fond de culotte cloitrés dans un autobus qui bouge à peine.

Nous évoquons la densité du trafic du fait du nombre de véhicules lancés sur les routes mais une autre raison explique l'obstruction de la circulation automobile à Brazzaville : les travaux de réhabilitation des voiries urbaines. En cours depuis un moment et touchant plusieurs axes, ils font sans aucun doute partie de la solution. Les Brazzavillois souhaitent qu'en plus des chaussées reconstruites, de nouvelles soient bâties.

Ayons aussi une pensée pour les élèves candidats aux examens d'État. Éparpillés dans plusieurs centres, loin de leurs établissements d'inscription, ils sont à ce point exposés aux conséquences des embouteillages que l'on se demande si la tutelle ne devait pas réfléchir à une meilleure solution les concernant.

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Ne serait-ce que les laisser composer dans un périmètre proche des établissements qu'ils fréquentent. À l'intérieur du pays, les candidats passent bien le baccalauréat, le brevet du premier cycle et le certificat du primaire sans changer de localité et sans, apparemment, que les résultats réalisés posent un quelconque problème. Oui, on peut se pencher sur cette question sereinement.