Congo-Brazzaville: Zone militaire n°1 - Le colonel-major Aimé Fred Auvrey Nianga nouveau commandant

Nommé commandant de la zone militaire n°1, le colonel-major Aimé Fred Auvrey Nianga succède au général de brigade Jean Olessongo Ondaye devenu ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation depuis le 24 avril dernier.

Parcours du nouveau commandant de la zone militaire n°1

De 2022-2025, le colonel-major Aimé Fred Auvrey Nianga a occupé tour à tour les fonctions de chef d'état-major de la Garde républicaine par intérim, directeur des opérations et de commandant de bataillon d'appui de la Garde républicaine. Après son passage à l'Ecole supérieure de guerre (Angola), il est chef de gestion et planification des cadres de la Garde républicaine, commandant du deuxième bataillon et chef d'état-major du même bataillon.

Antérieurement, en 2001, après l'obtention du diplôme d'état-major à l'Académie militaire Marien-Ngouabi, il est devenu commandant de la première compagnie du premier bataillon de la Garde républicaine ; de 1998-1999, stage d'application à l'Ecole royale d'infanterie du Maroc ; de 1994-1997, il a ensuite été nommé chef de service commercial (détachement au cercle Mess des officiers de Brazzaville ; de 1991-1993, après son passage à l'Ecole d'officiers (Académie militaire Marien-Ngouabi), il est nommé au grade de sous-lieutenant ; 1988, service national obligatoire et incorporation dans l'armée.

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Le colonel major Aimé Fred Auvrey Nianga a obtenu en 1997 le diplôme de maîtrise en sciences économiques à l'Institut d'économie d'Odessa/URSS.