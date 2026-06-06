Congo-Brazzaville: Coopération sino-congolaise - Des écoles bientôt équipées de forages d'eau potable

Le ministre de l'Energie et de l'Hydraulique, Bruno Jean Richard Itoua, a lancé le 5 juin à Brazzaville les travaux du projet « Source de bien-être ». Ce programme financé par le gouvernement chinois prévoit la construction de forages d'eau potable dans cinq écoles de la capitale, dont le premier sera érigé dans l'enceinte du lycée Savorgnan-de-Brazza.

En lançant officiellement les travaux, le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Bruno Jean Richard Itoua, a salué l'intérêt de cette approche qui témoigne une fois de plus de l'excellence des relations d'amitié, de solidarité et de coopération entre le Congo et la Chine. Il a rappelé que l'eau est source de vie, de santé, de dignité et de développement et que chaque infrastructure hydraulique « contribue directement à la réduction des maladies d'origine hydrique, à l'amélioration des conditions sanitaires et à la promotion des activités économiques et sociales », a-t-il indiqué.

L'objectif du projet est de réaliser plusieurs ouvrages d'eau potable à travers le territoire national afin d'améliorer durablement les conditions de vie et sanitaires des populations. Plus spécifiquement à Brazzaville, le programme prévoit l'installation immédiate de systèmes de forage dans cinq établissements scolaires. Chaque forage sera alimenté par l'énergie solaire, garantissant une solution durable et respectueuse de l'environnement.

Pour le ministre, l'initiative vient directement appuyer la mise en oeuvre de la stratégie nationale WASH (eau, assainissement et hygiène) 2023-2035 du Congo. Cette stratégie vise notamment à promouvoir l'accès durable à l'eau potable, à améliorer les conditions d'assainissement et à développer dans le milieu scolaire une véritable culture de l'hygiène et de la santé publique.

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Le représentant du gouvernement chinois, Hu Guangjie, a, pour sa part, souligné l'engagement de son pays à répondre aux besoins réels de la population congolaise, en privilégiant des projets « petits mais beaux, efficients et bénéfiques pour le plus grand nombre ». Il a rappelé que la relation entre la Chine et le Congo, élevée en septembre 2025 au rang de « communauté d'avenir partagé de haut niveau », repose sur la confiance mutuelle et la coopération gagnant-gagnant.

Le choix de débuter ces infrastructures par le milieu scolaire n'est pas anodin. Pour l'ambassadrice de Chine au Congo, An Qing, il s'agit de « semer de graines du redressement national et d'encourager les jeunes congolais » en leur offrant un cadre d'apprentissage digne et sain. Rappelant également les nombreuses actions de coopération déjà menées, notamment l'aide d'urgence lors des inondations, les consultations médicales gratuites et les formations offertes à plusieurs centaines de Congolais.

Pour garantir la pérennité de ces investissements solaires, un appel pressant a été lancé aux administrations scolaires, aux enseignants et aux élèves afin qu'ils mettent en place des comités de gestion responsables.

L'entreprise chargée des travaux est appelée à respecter scrupuleusement les normes techniques et environnementales en vigueur, notamment par la réalisation d'études hydrogéologiques préalables et l'établissement de périmètres de protection sanitaire.