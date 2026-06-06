Congo-Brazzaville: Jeux d'échecs - Le pays et la Russie paraphent un mémorandum

En marge du Forum olympien qui s' est déroulé du 1 er au 2 Juin à Moscou en Russie, Simon Edgar Emerson Mandzela, président de l' Association congolaise des jeux d' échecs ( Acojec), a paraphé un partenariat avec la Fédération d' échecs de la Région de Moscou, représentée par son président Serguei Kariakine .

Les deux parties ont à travers ce mémorandum de coopération visant le développement du jeu d'échecs décidé d'échanger d'information et d' expérience dans le domaine de la vulgarisation des échecs. L'accord prévoit aussi la formation, le perfectionnement, l'enseignement complémentaire pour entraîneurs des parties dans la Fédération de Russie et la République du Congo y compris en ligne. L'organisation des tournois d' échecs bilatéraux pour sportif représentant les parties dans la Fédération de Russie et la République du Congo est aussi prévue.

Créée en octobre 2025, l'Acojec oeuvre pour la vulgarisation et l' éclosion de ce jeu très compétitif au Congo. Ce jeu riche en variation et en divertissement, combinant aspects sportif, scientifique et artistique, qualifié sous d' autres cieux de gymnastique de l' esprit ou comme un sport de gentlemen, n' est pas encore connu du grand public congolais.

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L' Acojec peut se satisfaire de ce déplacement en Russie, rendu possible par la Fondation Africa Centrum que dirige Jocelin Patrick Mandzela, consul honoraire du Congo à Saint Petersbourg pour amener les jeux d' échecs au Congo vers les sommets.