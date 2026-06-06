Congo-Brazzaville: Gouvernance - Le cadre budgétaire et comptable des structures de santé en cours de validation

Le ministère des Finances, du Budget et du Portefeuille public a ouvert, le 4 juin, au Centre de conférence international de Kintélé, avec l'appui du programme "Accélérer la gouvernance institutionnelle et les réformes" (PAGIR), un atelier consacré à la validation du cadre budgétaire et comptable harmonisé des établissements publics administratifs du secteur de la santé.

L'atelier se tient du 4 au 8 juin, sous la coordination du directeur général des comptes publics et du patrimoine, Saturnin Ipodo-Nzingou. Il réunit les agents comptables, les directeurs financiers et les contrôleurs budgétaires en service dans les hôpitaux et centres de santé spécialisés.

Ces derniers vont valider le cadre budgétaire et comptable administratif harmonisé du ministère de la Santé et de la Population, applicable dans les hôpitaux et les centres de santé spécialisés. L'objectif est de bâtir un dispositif financier moderne, harmonisé et rigoureusement adapté aux spécificités hospitalières.

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Au cours des travaux, techniciens et experts vont élaborer les avant-projets du plan comptable harmonisé des établissements publics à caractère administratif du secteur de la santé, ainsi que de la nomenclature budgétaire harmonisée des établissements publics administratifs dudit secteur.

« Le cadre budgétaire constitue un élément essentiel pour un meilleur pilotage opérationnel et financier des établissements publics. Ce sont des documents fondamentaux qui permettent à l'administration publique de mieux élaborer le budget, mieux l'exécuter et de bien rendre compte. Leur validation se fait dans un cadre de concertation réunissant tous les acteurs financiers des hôpitaux, notamment les agents comptables, les directeurs financiers et les contrôleurs budgétaires en service dans les hôpitaux », a expliqué le directeur général des comptes publics et du patrimoine, Saturnin Ipodo-Nzingou.

Quatre panels seront développés à cet effet par des experts. Il s'agit de la présentation du cadre budgétaire et comptable des établissements publics administratifs (EPA) ; du règlement financier des EPA ; du plan comptable des EPA du secteur de la santé et nomenclature budgétaire des EPA du secteur de la santé.

Dans son allocution, le directeur général des comptes publics et du patrimoine a fait savoir que l'analyse situationnelle des établissements publics de santé met en lumière plusieurs faiblesses opérationnelles, comptables et financières, qui altèrent gravement la qualité du service public sanitaire.

Selon lui, cette défaillance se constate, entre autres, par la pluralité des conventions collectives pour un même secteur ; l'inégalité des coûts pour des prestations pourtant similaires ; l'hétérogénéité des outils et des méthodes de gestion financière ainsi que le manque de programmation à moyen terme, qui conduit à des budgétisations approximatives.

On note aussi, a renchéri Saturnin Ipodo-Nzingou, l'absence de comptabilité des matières, empêchant d'anticiper le renouvellement des bâtiments et des équipements médico-techniques ; le déficit de conformité face aux exigences contemporaines de transparence ; la non-tenue des inventaires et leur faible intégration dans les comptes annuels ainsi que l'insuffisance des capacités techniques du personnel administratif et financier.