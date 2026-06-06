Cote d'Ivoire: Coupe du monde 2026 - Les Éléphants quittent Paris pour Philadelphie

6 Juin 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Céleste Kolia

Après leur belle prestation contre la France le jeudi 4 juin 2026, les Éléphants ont regagné le vendredi 5 juin, leur Qg, à Paris.

Ce samedi 6 juin, Franck Kessié et ses coéquipiers quittent la capitale française, destination les États-Unis pour disputer leur quatrième Coupe du monde.

La délégation ivoirienne est attendue à Philadelphie, principale ville de l'État de Pennsylvanie. Il y a un décalage de moins de 4 heures de temps entre cet État et la Côte d'Ivoire.

Les Éléphants, qui ont pour camp de base le Philadelphia Union Training Facility, disputeront leur premier match contre l'Équateur, le 14 juin, au Lincoln Financial Field.

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