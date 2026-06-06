Cote d'Ivoire: Propriété intellectuelle - La Conférence Hipoc 2026 s'achève à Abidjan sur des résolutions ambitieuses

Ouverts le 4 juin 2026 à Abidjan, les travaux de la Conférence des chefs des offices nationaux de la propriété intellectuelle de l'espace Oapi (Hipoc) ont pris fin le vendredi 5 juin 2026, marqués par l'adoption d'un ensemble de résolutions ambitieuses.

La cérémonie de clôture a été présidée par le directeur général de l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle (Oipi), Dr Paul Assandé Koffi, en présence du directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (Ompi), Daren Tang.

Au nom du ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Dr Paul Assandé Koffi a exprimé sa gratitude à Daren Tang, à sa délégation ainsi qu'à l'ensemble des États participants. Il s'est réjoui du bon déroulement de la conférence, soulignant que le programme prévu avait été exécuté dans son intégralité.

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Il a également souligné que cette visite renforcera les actions de sensibilisation à la propriété intellectuelle, aussi bien en Côte d'Ivoire que dans les autres États membres de l'Oapi. À cet effet, il a invité les participants à se retrouver en juillet prochain à Genève, à l'occasion des Assemblées générales de l'Ompi.

Au terme de deux jours d'échanges, les participants ont formulé plusieurs recommandations à l'endroit des États membres. Ils préconisent notamment l'intégration des actifs de propriété intellectuelle parmi les critères d'éligibilité des startups à certains programmes de labellisation.

Ils recommandent également la mise en place de plateformes formelles d'échanges entre les acteurs de l'écosystème de l'innovation, ainsi que le développement de partenariats entre les services nationaux de liaison, les universités, les incubateurs et les organisations professionnelles.

Par ailleurs, l'introduction de modules d'initiation à la propriété intellectuelle dans les formations à l'entrepreneuriat, tant dans les lycées que dans les universités, ainsi que la facilitation de l'accès des jeunes innovateurs aux fonds nationaux de soutien à l'invention et à l'innovation figurent parmi les principales orientations retenues.

S'agissant de l'Oapi, les participants recommandent notamment de mener un plaidoyer auprès des autorités nationales en vue d'intégrer la propriété intellectuelle dans les plans nationaux de développement. Ils suggèrent également la création d'un outil d'évaluation des actifs de propriété intellectuelle destiné aux banques et aux Pme afin de faciliter l'accès au financement, ainsi que la poursuite des efforts en faveur du soutien à l'innovation dans l'espace communautaire.

De son côté, l'Ompi est invitée à poursuivre son appui technique aux offices nationaux afin d'accélérer la modernisation et la numérisation de leurs services. Elle est également appelée à accompagner les initiatives de promotion de l'innovation technologique dans l'espace Oapi, à renforcer les programmes de sensibilisation ciblant les jeunes et les femmes entrepreneures, et à mener des études comparatives des écosystèmes d'innovation afin d'en favoriser l'implantation dans les États membres.