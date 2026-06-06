Cote d'Ivoire: Sciences Po Paris - Évariste Méambly présente son deuxième ouvrage sur les Partenariats Public-Privé

Après le succès de son premier ouvrage autobiographique intitulé « Vaincre ou l'art de transformer l'adversité en engagement », Évariste Méambly marque une nouvelle avancée dans son parcours intellectuel avec la sortie de son deuxième ouvrage dédié aux Partenariats Public-Privé (PPP).

L'ouvrage a été officiellement présenté le 27 mai 2026 dans les jardins de l'emblématique amphithéâtre Boutmy de Sciences Po Paris, à l'occasion de la cérémonie de graduation de la promotion « Politiques et Management du Développement - Potentiel Afrique ».

Intitulé « Partenariats Public-Privé et Développement local : repenser le financement des infrastructures routières dans la région du Guémon (Côte d'Ivoire) à l'ère de la décentralisation inachevée - Modèle économique DBFOM », cet ouvrage se veut une contribution majeure à la réflexion sur les mécanismes innovants de financement des infrastructures et du développement territorial en Afrique.

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Devant un parterre composé d'universitaires, de chercheurs, d'experts du développement, de responsables d'institutions publiques et privées ainsi que d'étudiants venus de plusieurs pays, l'auteur a présenté les principaux enseignements de ses travaux. Il a notamment partagé les résultats d'une recherche nourrie par son expérience de terrain et ses responsabilités passées dans la gestion des collectivités territoriales.

Fruit de plusieurs années d'études et de pratique professionnelle, l'ouvrage démontre que les Partenariats Public-Privé peuvent constituer une solution efficace aux défis de financement auxquels sont confrontées les collectivités africaines. Évariste Méambly y souligne les facteurs essentiels de réussite de ces partenariats, notamment une gouvernance rigoureuse, la sécurisation des investissements, la transparence des procédures et une répartition équilibrée des risques entre les parties prenantes.

S'appuyant sur son expérience d'ancien député, de premier président du Conseil régional du Guémon et de chef d'entreprise, l'auteur propose un modèle innovant de type DBFOM (Design-Build-Finance-Operate-Maintain). Ce mécanisme est appliqué à deux projets routiers structurants de la région du Guémon : les axes Facobly-Kouibly (41 km) et Facobly-Sémien (45 km). Il prévoit qu'un partenaire privé assure l'ensemble du cycle de vie de l'infrastructure, depuis sa conception jusqu'à son exploitation et sa maintenance, garantissant ainsi performance, durabilité et efficacité économique.

Au-delà du cas spécifique du Guémon, l'ouvrage ouvre des perspectives plus larges sur le rôle du secteur privé dans le financement du développement local en Afrique. Il constitue un outil de référence pour les décideurs publics, les investisseurs, les collectivités territoriales, les universitaires et les étudiants intéressés par les questions de gouvernance, de décentralisation et de financement des infrastructures.

Avec cette deuxième publication, Évariste Méambly confirme son engagement en faveur de la recherche appliquée et de l'innovation au service du développement africain. Après avoir retracé son parcours personnel dans son premier livre, il propose désormais des solutions concrètes susceptibles d'accélérer la transformation économique des territoires africains.

Publié aux Éditions du Panthéon, cet ouvrage s'inscrit dans la continuité du parcours académique et professionnel d'Évariste Méambly, doctorant en sciences de gestion, entrepreneur et ancien élu local, engagé depuis plus de vingt ans dans la promotion du développement économique et territorial en Côte d'Ivoire et sur le continent africain.