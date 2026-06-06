Tunisie: La saison de ponte des tortues marines débute sur les côtes tunisiennes

À l'approche de la saison de ponte des tortues marines, qui débute généralement durant la seconde moitié du mois de mai sur les côtes tunisiennes, l'Association TunSea pour la Science Participative lance un appel à la mobilisation citoyenne afin de recenser, surveiller et protéger les sites de nidification.

L'association souligne que les tortues marines femelles rejoignent habituellement les plages durant la nuit pour y déposer leurs oeufs avant de recouvrir leur nid et de retourner en mer. L'identification précoce de ces sites est essentielle pour permettre aux spécialistes et aux associations de conservation d'assurer leur protection et leur suivi scientifique.

TunSea invite notamment les pêcheurs nocturnes, les campeurs ainsi que les promeneurs fréquentant les plages à signaler toute observation de tortue en phase de ponte. En cas de rencontre avec un animal sur le littoral, l'association recommande de garder ses distances, d'éviter tout bruit susceptible de le perturber et de ne pas utiliser de lumière ou de flash en sa direction.

Une fois la tortue repartie vers la mer, les observateurs peuvent photographier l'animal ou les traces laissées sur le sable, marquer l'emplacement du nid et relever les coordonnées GPS du site. Ces informations peuvent ensuite être partagées sur les plateformes de TunSea en précisant le lieu exact ainsi que la date de l'observation.

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L'association attire également l'attention sur les traces caractéristiques laissées par les tortues marines lors de leur déplacement sur le sable, souvent comparées à celles d'un tracteur. Toute découverte de ce type d'indices doit faire l'objet d'une documentation photographique ou vidéo accompagnée des coordonnées géographiques du site.

Selon TunSea, cette démarche s'inscrit dans le cadre de la « science participative », une approche qui permet aux citoyens de contribuer directement à la collecte de données utiles à la recherche et à la conservation de la biodiversité marine. Les signalements recueillis sont ensuite transmis aux experts et aux associations locales compétentes afin qu'ils puissent intervenir sur le terrain, sécuriser les nids et assurer le suivi des futures éclosions.

L'association estime que cette mobilisation collective pourrait non seulement renforcer la protection des tortues marines en Tunisie, mais également permettre la découverte de nouveaux sites de nidification encore inconnus des scientifiques.

Pour accompagner cette campagne de sensibilisation, TunSea met à la disposition du public des supports pédagogiques et des vidéos explicatives dédiées aux bonnes pratiques de suivi des tortues marines et de leurs sites de ponte.