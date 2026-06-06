Tunisie: Sabri Lamouchi - 'Je prends l'entière responsabilité' après la lourde défaite face à la Belgique (5-0)

L'équipe nationale tunisienne s'est inclinée sur un score sans appel de 5-0 face à la Belgique, ce samedi en match amical, une défaite lourde de conséquences à quelques jours de l'ouverture de la Coupe du monde 2026.

En conférence de presse d'après-match, le sélectionneur Sabri Lamouchi a assumé l'entière responsabilité de la prestation de son équipe, reconnaissant que ses choix tactiques et sa composition de départ n'avaient pas été judicieux. Il a qualifié l'ensemble de ses décisions de "non réussies", exprimant une profonde insatisfaction quant au rendement des joueurs.

Le technicien tunisien a néanmoins mis en avant un point positif dans cette rencontre difficile : la prestation du jeune Adam Arous, qu'il a décrit comme la principale satisfaction d'une soirée globalement compliquée pour les Aigles de Carthage.

Lemouchi a également estimé que l'expulsion d'un joueur tunisien en seconde période avait considérablement déséquilibré la rencontre, rendant la tâche de son équipe "quasi impossible" face à une formation belge qu'il a jugée supérieure sur les plans individuel et collectif.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le sélectionneur n'a pas cherché à minimiser l'écart entre les deux sélections, reconnaissant la supériorité de la Belgique, qui s'est traduite aussi bien dans le jeu que dans le score final.

Cette lourde défaite intervient dans un contexte délicat pour la Tunisie, à l'approche du Mondial 2026. Lemouchi a exprimé ses regrets quant au timing de ce revers, estimant qu'il pourrait affecter la dynamique mentale du groupe. Il a appelé à une réaction rapide afin de corriger les erreurs, restaurer la confiance et aborder la compétition dans de meilleures conditions.