Maroc: GNV déploie deux nouveaux ferries au GNL sur les liaisons avec l'Europe

La compagnie maritime GNV, filiale du groupe MSC, a annoncé le déploiement de deux nouveaux ferries alimentés au gaz naturel liquéfié (GNL) sur les liaisons reliant le Maroc à l'Espagne et à l'Italie, dans le cadre d'un programme de modernisation de sa flotte estimé à 1,3 milliard d'euros. Les navires GNV Aurora et GNV Virgo assureront les rotations sur l'axe Tanger Med-Barcelone-Gênes à partir des mois de juin et juillet 2026.

L'annonce a été faite à l'occasion de la cérémonie de baptême du GNV Aurora organisée au port de Tanger Ville, en présence de responsables marocains, italiens et de dirigeants du groupe MSC. Le nouveau navire constitue la deuxième unité de la flotte GNV propulsée au GNL et s'inscrit dans un programme de renouvellement qui prévoit l'intégration de plusieurs autres ferries d'ici à 2030.

Au-delà de l'arrivée de nouvelles unités, l'opération traduit l'importance croissante du marché marocain dans les activités du transporteur maritime. Selon les données communiquées par l'entreprise, près de six millions de passagers ont été transportés entre le Maroc et l'Europe depuis son implantation dans le Royaume il y a près de vingt ans. En 2025, plus de 465 000 voyageurs ont emprunté ses lignes marocaines.

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Le déploiement de ces navires intervient à l'approche de la saison estivale et de l'opération Marhaba, qui voit chaque année plusieurs millions de Marocains résidant à l'étranger transiter entre l'Europe et leur pays d'origine.

L'entreprise estime également que le renforcement des capacités de transport pourrait accompagner la croissance des flux touristiques et commerciaux entre les deux rives de la Méditerranée au cours des prochaines années.

Les deux ferries seront exploités sur un corridor stratégique reliant Tanger Med à Barcelone et Gênes. Selon GNV, Barcelone jouera le rôle de plateforme de correspondance entre le Maroc et le reste du réseau méditerranéen, tandis que Gênes servira de principal port d'avitaillement en GNL pour les deux unités.

Sur le plan environnemental, la compagnie met en avant l'utilisation du gaz naturel liquéfié comme carburant de transition et l'intégration de technologies destinées à améliorer l'efficacité énergétique des navires. Le GNV Aurora est notamment équipé de systèmes permettant une réduction significative des émissions polluantes et répond aux normes environnementales internationales les plus exigeantes du secteur maritime.

D'une capacité de 1 700 passagers et de 2 780 mètres linéaires de fret, le GNV Aurora illustre également la volonté des opérateurs maritimes de répondre simultanément à la demande croissante de transport de voyageurs et de marchandises entre l'Europe et l'Afrique du Nord.

Cette montée en puissance des infrastructures et des capacités de transport s'inscrit dans un contexte marqué par l'intensification des échanges économiques entre le Maroc et ses partenaires européens, mais aussi par les perspectives liées à l'organisation de la Coupe du monde 2030 par le Maroc, l'Espagne et le Portugal, un événement susceptible d'accroître davantage les besoins de mobilité dans la région méditerranéenne.