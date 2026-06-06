Tunisie: Médenine - Campagne de nettoyage de la plage de Djerba Ajim

6 Juin 2026
La Presse (Tunis)

Une campagne de nettoyage a été organisée, vendredi, sur la plage de Djerba Ajim, dans le gouvernorat de Médenine.

L'initiative, menée avec la participation de la municipalité d'Ajim, de la Jeune Chambre économique (JCI) et du club de plongée Tipaza, a été accompagnée d'activités nautiques, culturelles et environnementales.

Cette opération qui a été déployé sur près d'un kilomètre de littoral, a permis de collecter des quantités de déchets plastiques, de verre et divers autres détritus.

Elle a été organisée à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, et a ciblé la corniche d'Ajim, principal lieu de détente des habitants durant l'été, a indiqué Fahmi Jomni, représentant du club Tipaza à Ajim.

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Cette initiative consiste à collecter, recenser et trier les déchets selon un protocole scientifique, afin de constituer une base de données recensant les types de déchets présents sur les plages tunisiennes.

Dans le cadre de ce programme, le club Tipaza, à travers sa section environnementale, assurera le suivi de ce tronçon de 100 mètres de plage.

Par ailleurs, la section environnementale du club poursuivra ses activités sur le terrain, notamment à travers le nettoyage de l'oued d'Ajim afin de retirer les filets fantômes et les équipements de pêche détériorés en vue de leur recyclage à une étape ultérieure, ainsi qu'à travers d'autres programmes de sensibilisation et d'intervention environnementale.

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