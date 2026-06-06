Tunisie: « Industry Innovation Day 2026 » - Experts et industriels débattent de l'avenir de l'automobile

6 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par Nadia CHAHED

La quatrième édition de l'Industry Innovation Day, organisée récemment à Tunis par la Chambre tuniso-allemande de l'industrie et du commerce, en partenariat avec la Tunisian Automotive Association et la GIZ Tunisie, a mis en lumière les perspectives et défis de l'industrie automobile tunisienne. Avec plus de 280 entreprises et 120.000 emplois, ce secteur stratégique, tourné vers l'Europe et en pleine mutation technologique, représente un pilier clé de l'économie nationale

Perspectives et défis de l'industrie automobile en Tunisie, tel est le thème principal de la quatrième édition de l'Industry Innovation Day, récemment à Tunis.

La rencontre, organisée par la Chambre tuniso-allemande de l'Industrie et du Commerce (AHK Tunisie), en partenariat avec la Tunisian Automotive Association (TAA) et la GIZ Tunisie, a réuni un nombre important d'experts du secteur, aussi bien issus du domaine industriel que de la recherche-développement.

Une occasion de revenir sur les grandes tendances qui transforment actuellement l'industrie automobile et d'identifier les opportunités ainsi que les défis auxquels le secteur est confronté en Tunisie.

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Le secteur automobile tunisien constitue aujourd'hui l'un des piliers de l'économie nationale. Avec plus de 280 entreprises et 120 000 employés en 2025, il génère environ 3,9 milliards d'euros d'exportations, principalement vers l'Europe, notamment l'Allemagne et la France, se positionnant ainsi comme un hub industriel compétitif en Afrique du Nord. Dans un contexte mondial marqué par l'électrification des véhicules, la digitalisation des chaînes de production et l'essor de l'économie circulaire, la Tunisie dispose d'atouts réels pour consolider son positionnement en tant que hub stratégique de la filière.

C'est précisément le défi que l'Industry Innovation Day 2026 entend relever collectivement. Articulée autour de quatre panels thématiques de haut niveau, cette édition a permis de revenir sur les tendances du secteur à l'échelle internationale, les opportunités au-delà des marchés traditionnels, ainsi que les innovations qui façonnent l'avenir durable de l'industrie automobile.

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