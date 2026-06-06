Tunisie: Après La Goulette, GNV n'exclut pas une expansion vers d'autres ports tunisiens

Le groupe maritime GNV n'a pas encore arrêté de projet concret concernant une éventuelle desserte des ports tunisiens de Sfax ou de Zarzis, tout en laissant ouverte la possibilité d'un développement futur de son réseau dans le pays.

Interrogé sur la stratégie de la compagnie en Tunisie, Matteo Catani, directeur général de GNV, a indiqué que l'opérateur demeure actuellement concentré sur ses activités au port de Tunis-La Goulette, qui constitue aujourd'hui son principal point d'ancrage dans le pays.

"Nous sommes actuellement concentrés sur La Goulette", a-t-il déclaré, précisant qu'aucun programme défini n'existe à ce stade concernant l'ouverture de nouvelles lignes au départ d'autres ports tunisiens.

Cette position intervient alors que des interrogations persistent sur une éventuelle extension des activités du groupe vers les ports de Sfax et de Zarzis, deux infrastructures régulièrement citées parmi les options susceptibles d'accompagner le développement du trafic maritime entre la Tunisie et l'Europe.

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Le responsable a toutefois souligné que GNV poursuit l'élargissement de son réseau méditerranéen à travers le renforcement des connexions avec plusieurs ports italiens, au-delà des liaisons traditionnelles avec Gênes et Palerme. Cette stratégie vise à améliorer la connectivité de la Tunisie avec différents marchés européens et à répondre à la croissance de la demande de transport de passagers et de marchandises.

Présente sur le marché tunisien depuis 2003, la compagnie affirme avoir accompagné la progression du trafic au port de Tunis-La Goulette en augmentant progressivement ses capacités et ses fréquences. Selon Matteo Catani, l'objectif demeure de renforcer la qualité du service offert aux Tunisiens résidant à l'étranger ainsi qu'aux voyageurs et opérateurs économiques utilisant les liaisons maritimes entre la Tunisie et l'Italie.

Le dirigeant a en outre rappelé que GNV avait lancé l'an dernier une liaison supplémentaire Civitavecchia (Rome) visant à réduire les temps de traversée et à améliorer la fluidité des déplacements entre les deux rives de la Méditerranée.

Concernant la saison estivale 2026, le directeur général de GNV a reconnu l'impact de la hausse des coûts du carburant sur le secteur maritime, dans un contexte marqué par les tensions géopolitiques internationales. Malgré une augmentation qu'il estime à près de 30 % des coûts énergétiques, il considère que le ferry demeure l'un des moyens de transport les plus compétitifs pour les passagers comme pour le fret.

À court terme, aucun calendrier n'a donc été annoncé pour une implantation à Sfax ou à Zarzis. Les déclarations du dirigeant laissent toutefois entendre que la compagnie privilégie d'abord la consolidation de ses opérations à La Goulette avant d'envisager une éventuelle expansion vers d'autres ports tunisiens.