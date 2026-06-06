Tunisie: Jörn Bousselmi, directeur général de l'AHK - « L'avenir de la mobilité et du secteur automobile repose sur le logiciel »

«Nous sommes aujourd'hui à la quatrième édition de l'Industry Innovation Day, et le secteur automobile constitue l'un des piliers des industries manufacturières en Tunisie. Ce secteur connaît actuellement une profonde transformation: l'électrification, la digitalisation et le développement durable en sont les principaux moteurs. Le savoir-faire occupe désormais une place centrale.

La Tunisie dispose d'une véritable carte à jouer sur le marché africain, qui est en plein développement. Mais son principal atout réside surtout dans ses ingénieurs et dans la qualité de son système de formation, qui représente une réelle valeur ajoutée pour les entreprises allemandes. Beaucoup d'ingénieurs tunisiens partent travailler en Allemagne.

Il existe aujourd'hui un véritable réseau entre la diaspora et l'industrie locale. Ces professionnels sont, en quelque sorte, les ambassadeurs du savoir-faire tunisien. Pour notre part, nous oeuvrons afin que la production reste en Tunisie, que les centres de recherche et de développement demeurent sur place et que nous passions de la vente d'heures de main-d'oeuvre à la vente d'heures de matière grise.

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Je pense que la Tunisie est aujourd'hui le pays le mieux positionné en Afrique du Nord dans ce domaine. De plus en plus d'entreprises le reconnaissent. Des sociétés allemandes viennent s'installer en Tunisie pour développer des centres de recherche en intelligence artificielle ainsi que des activités liées au développement logiciel. L'avenir de la mobilité et du secteur automobile repose largement sur le logiciel.

Je crois que la Tunisie est particulièrement bien positionnée dans ce contexte. À travers cette rencontre, nous souhaitons avant tout offrir une vision des perspectives du secteur et renforcer les différents partenariats. Les défis qui nous attendent ne pourront être relevés qu'à travers un travail collectif. Il est donc essentiel de réunir le secteur privé, l'université et la formation professionnelle. C'est également l'un des objectifs de cette rencontre. À l'AHK, c'est ce que nous faisons depuis déjà 46 ans avec nos partenaires».