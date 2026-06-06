Tunisie: Felix Sarrazin, chef de projet à la GIZ - « Nous visons la construction d'un écosystème attractif pour l'industrie »

«Je gère un projet de partenariat pour l'emploi et le soutien aux PME, financé par la coopération allemande. Mis en oeuvre sous la tutelle du ministère de l'Industrie, ce projet vise à soutenir trois secteurs clés de l'industrie tunisienne : l'automobile, l'aéronautique et l'électronique. À la demande de quatre entreprises allemandes, nous avons lancé en 2019 les premières formations continues destinées au secteur automobile, alignées sur les standards allemands de formation.

Aujourd'hui, la Tunisie abrite la Tama, gérée par la TAA. Cette structure de formation est la deuxième en Afrique à être accréditée pour dispenser l'ensemble des formations européennes de la VDA (Verband der Automobilindustrie). Dans le cadre de cette initiative, nous avons travaillé avec le ministère de l'Industrie, l'association automobile et les entreprises afin d'identifier les principaux défis liés à l'investissement en Tunisie.

Nous avons également réfléchi aux moyens de construire un écosystème attractif pour l'industrie. C'est dans cette optique qu'a été élaboré le Pacte de compétitivité du secteur automobile, qui constitue aujourd'hui une véritable feuille de route pour renforcer le secteur. Les résultats obtenus sont particulièrement parlants. Le nombre d'emplois a augmenté de manière significative.

Nous avons accompagné une trentaine de nouveaux investissements ainsi que plusieurs projets d'extension d'entreprises. Le secteur automobile tunisien est un secteur particulièrement dynamique. La recherche, le développement et l'innovation constituent trois axes essentiels pour son avenir. Ce sont eux qui permettront d'attirer de nouveaux investisseurs et d'augmenter davantage la valeur ajoutée produite localement.

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À travers l'événement d'aujourd'hui, nous souhaitons mettre en valeur cette capacité d'innovation ainsi que les compétences tunisiennes, qu'il s'agisse des entreprises établies ou des start-up. La diversité des participants présents aujourd'hui témoigne de l'importance de la Tunisie sur le continent africain. Le pays joue, en effet, un rôle exemplaire dans le développement industriel et dans le rapprochement économique entre l'Europe et l'Afrique».