Tunisie: Match amical - La Belgique domine la Tunisie (5-0)

6 Juin 2026
La Presse (Tunis)

La sélection belge a largement dominé son homologue tunisienne en s'imposant sur le score sans appel de 5 buts à 0, samedi, lors d'un match amical disputé en Belgique.

Déjà menée 1-0 à la pause après un but de Leandro Trossard à la 28e minute, la Tunisie n'est jamais parvenue à inverser la tendance face à une équipe belge nettement supérieure dans le jeu et dans l'efficacité offensive.

Dès le retour des vestiaires, le sélectionneur tunisien a procédé à deux changements avec les entrées de Seifeddine Tounekti et Firas Chaouat à la place de Kais Ayari et Hazem Mastouri. Malgré ces ajustements, les Aigles de Carthage ont rapidement concédé un deuxième but. À la 53e minute, Charles De Ketelaere a doublé la mise sur une passe de Youri Tielemans.

Les Tunisiens ont ensuite éprouvé les plus grandes difficultés à contenir les assauts belges. Kevin De Bruyne a aggravé le score à la 65e minute après un service de Jérémy Doku, avant que Dodi Lukebakio ne marque le quatrième but à la 85e minute sur une passe de Romelu Lukaku, entré en cours de jeu.

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La Belgique a clôturé son festival offensif dans le temps additionnel grâce à Nicolas Raskin, auteur du cinquième but à la 90e+3 minute.

La rencontre a également été marquée par plusieurs avertissements côté tunisien. Ilyes Gharbi a écopé de deux cartons jaunes pour des fautes successives à la 49e et à la 62e minute, tandis que plusieurs changements ont été effectués par le staff tunisien en seconde période afin de donner du temps de jeu à l'ensemble du groupe.

Cette lourde défaite met en évidence les difficultés rencontrées par la sélection tunisienne face à un adversaire de premier plan, à quelques mois des prochaines échéances officielles. La Belgique, de son côté, a confirmé sa supériorité en livrant une prestation maîtrisée de bout en bout.

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