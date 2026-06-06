Tunisie: Myriam Elloumi, présidente de la Tunisian Automotive Association - « Le secteur attire de nombreux investisseurs »

«L'événement d'aujourd'hui réunit des experts nationaux et internationaux. L'objectif est de discuter des enjeux du secteur automobile, de son avenir et des grandes tendances qui le façonnent, notamment l'électromobilité, la connectivité, la conduite autonome et, bien sûr, le développement durable. À ce propos, nous avons conclu un pacte avec l'État tunisien sur lequel nous travaillons depuis plusieurs années.

Nos actions portent sur l'infrastructure, l'aspect réglementaire, la formation ainsi que la visibilité du pays. L'industrie automobile en Tunisie représente près de 3,9 milliards d'euros d'exportations chaque année. Nous comptons également plus de 120.000 employés dans le secteur et attirons de nombreux investisseurs. Nous disposons d'un vivier de compétences très important.

Nous souhaitons mettre en place un écosystème capable d'encourager les Tunisiens à rester dans le pays, à monter en compétences et à répondre aux nouveaux besoins de l'industrie automobile. Aujourd'hui, les véhicules électriques, notamment ceux destinés au marché européen, sont équipés de pièces fabriquées en Tunisie, ce qui constitue une véritable fierté pour nous. Près de 12 % de notre production relève déjà du software engineering. Ces composantes pourraient représenter à l'avenir jusqu'à 30 % de la valeur d'un véhicule, et nous travaillons activement sur leur conception.

La particularité du marché tunisien réside dans la qualité de ses compétences. Nous collaborons avec le ministère de l'Enseignement supérieur et les universités afin de mieux adapter les compétences des nouveaux diplômés aux besoins du marché. Nous disposons aujourd'hui de plus de 60 ans d'expérience dans l'industrie automobile. À titre de comparaison, en 2018, le secteur ne comptait que 80.000 employés».

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