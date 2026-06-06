Tunisie: Histoire du bac - Quand les fuites faisaient vaciller tout un système

Pendant des décennies, le baccalauréat tunisien a symbolisé l'excellence académique et l'ascenseur social. Pourtant, derrière ce sésame emblématique se cachent des épisodes méconnus qui ont failli ébranler sa crédibilité: fuites spectaculaires de sujets, annulations de sessions entières et intervention exceptionnelle du président Bourguiba. Retour sur les crises les plus marquantes de l'histoire du bac en Tunisie, des scandales des années 1970 aux défis de la fraude électronique d'aujourd'hui.

La Presse -- Le baccalauréat tunisien n'est pas un examen comme les autres. Depuis l'indépendance, il incarne à la fois la méritocratie républicaine, l'ascenseur social et l'espoir de milliers de familles. Considéré pendant longtemps comme l'un des diplômes les plus prestigieux du monde arabe, il a toutefois traversé plusieurs crises majeures qui ont parfois mis à rude épreuve sa crédibilité.

Bien avant l'apparition des smartphones, des réseaux sociaux et des oreillettes électroniques, la Tunisie a connu deux scandales retentissants de fuites de sujets ayant conduit à l'annulation pure et simple de sessions entières du baccalauréat. Des affaires sans précédent qui ont profondément marqué l'opinion publique et poussé les autorités à repenser de fond en comble l'organisation des examens nationaux.

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1975 : le scandale du lycée Sadiki

L'année 1975 demeure l'un des épisodes les plus spectaculaires de l'histoire du baccalauréat tunisien.

Dès le premier jour des épreuves, des rumeurs persistantes circulent parmi les candidats et leurs familles : plusieurs sujets auraient été connus avant l'ouverture des enveloppes officielles. Très vite, le doute se transforme en crise nationale.

Dans ses mémoires, Hédi Khelil, ancien ministre de l'Éducation et premier directeur des examens, raconte avoir été convoqué d'urgence par le Premier ministre, Hédi Nouira, alors que le ministre de l'Éducation, Driss Guiga, se trouvait à l'étranger. Après évaluation de la situation, il recommande une mesure exceptionnelle : annuler l'ensemble de la session afin de préserver la réputation du diplôme tunisien.

L'enquête révélera un scénario digne d'un roman policier.

Selon les éléments recueillis, la fuite était partie du bureau du directeur du lycée Sadiki. Le fils du proviseur, aidé de plusieurs complices, avait réussi à s'emparer des enveloppes contenant les sujets d'examen. Le groupe avait installé une véritable «salle d'opérations» dans un atelier de marbrerie désaffecté où les scellés furent minutieusement fondus afin d'ouvrir les enveloppes sans laisser de traces.

Les sujets avaient ensuite été copiés avant que les enveloppes ne soient refermées, rescellées puis replacées discrètement dans le bureau du directeur.

Face à l'ampleur de la fraude, le gouvernement prend une décision sans précédent : l'annulation totale de la session et l'organisation de nouvelles épreuves dans des délais très courts.

L'affaire provoque une onde de choc dans tout le pays et demeure, encore aujourd'hui, l'un des plus grands scandales de l'histoire de l'enseignement tunisien.

1979 : une nouvelle fuite au coeur du système

Quatre ans plus tard, le scénario se répète.

En juin 1979, une nouvelle fuite massive de sujets éclate avant le début des épreuves. Cette fois, l'origine du scandale ne se situe pas dans un établissement scolaire, mais au coeur même du dispositif de préparation des examens.

Selon le témoignage de Hédi Khelil, la fuite provenait du secrétariat chargé de la dactylographie et de l'impression des sujets. Le principal suspect était pourtant considéré comme un agent de confiance. Réquisitionné sous étroite surveillance, il participait à la saisie des épreuves avant leur stockage dans ce que l'on appelait alors la «chambre noire», une pièce entièrement isolée et sécurisée par des panneaux opaques.

L'ancien ministre évoque également l'hypothèse de pots-de-vin versés par certaines familles fortunées désireuses d'assurer à leurs enfants l'obtention de mentions ouvrant l'accès aux filières universitaires les plus convoitées.

Comme en 1975, le gouvernement choisit la fermeté : la session est annulée et de nouvelles épreuves sont organisées afin de préserver l'intégrité du diplôme national.

Ces deux crises successives conduiront l'État à engager une profonde réforme du système des examens. Parmi les principales mesures adoptées figurent :

· la création d'une Direction des examens autonome, devenue plus tard direction générale;

· le cloisonnement strict des opérations d'impression;

· le renforcement des procédures de sécurité;

· la modernisation des techniques de reproduction des sujets;

· et, progressivement, l'informatisation de la gestion des examens.

1986 : la célèbre «session Bourguiba»

L'histoire du baccalauréat tunisien ne se résume toutefois pas aux affaires de fraude.

En 1986, c'est un tout autre événement qui marque les esprits. Cette année-là, le taux de réussite à la session principale s'effondre pour atteindre environ 13%, suscitant incompréhension, inquiétude et colère chez de nombreuses familles.

Face à cette situation exceptionnelle, le président Habib Bourguiba décide d'intervenir personnellement.

Craignant les conséquences sociales d'un échec massif et soucieux de préserver le rôle de promotion sociale joué par l'école publique, il ordonne l'organisation d'une session extraordinaire en septembre 1986.

Cette troisième session, organisée après la session principale et la session de contrôle, entrera dans l'histoire sous le nom de «session Bourguiba»

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L'événement demeure unique à ce jour. Jamais la Tunisie n'avait organisé trois sessions du baccalauréat au cours de la même année scolaire.

Pour beaucoup, cette décision illustrait la place centrale qu'occupait l'éducation dans la vision bourguibienne de la construction nationale.

Des fuites artisanales aux fraudes électroniques

Près d'un demi-siècle après les scandales de 1975 et 1979, les méthodes ont changé mais le défi reste le même.

Les enveloppes cachetées à la cire ont laissé place aux smartphones miniatures, aux groupes de messagerie instantanée, aux oreillettes invisibles et aux réseaux sociaux.

Chaque année, le ministère de l'Éducation enregistre des centaines de tentatives de fraude. Toutefois, contrairement aux scandales historiques qui avaient affecté l'ensemble du processus d'examen, les infractions constatées aujourd'hui demeurent généralement individuelles ou limitées à certains centres.

Ces épisodes rappellent néanmoins une réalité profondément tunisienne: le baccalauréat dépasse largement le cadre scolaire. Il demeure un enjeu national, un symbole de l'égalité des chances et un pilier de l'école républicaine dont la crédibilité reste intimement liée à celle de l'État et de ses institutions. (A suivre...)