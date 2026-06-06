Afrique: Précision - Ce que signifie l'absence de la Tunisie dans la liste africaine des centres de visas américains

L'absence de la Tunisie dans une récente liste de centres de traitement des visas américains en Afrique suscite des interrogations, alors que plusieurs observateurs s'interrogent sur les éventuelles implications de cette configuration pour les demandeurs tunisiens.

Selon des éléments de clarification, cette situation s'explique avant tout par l'organisation administrative du Département d'État américain, qui distingue deux grandes zones de gestion : l'Afrique subsaharienne, d'une part, et la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA), d'autre part.

Dans ce cadre, le terme "Afrique" utilisé dans certaines communications américaines renvoie principalement aux pays d'Afrique subsaharienne, tandis que les pays d'Afrique du Nord, dont la Tunisie, sont intégrés au bureau MENA, qui relève d'une structure diplomatique distincte.

Des rapports évoquent par ailleurs une possible réorganisation des infrastructures de traitement des visas américains sur le continent africain, avec une réduction du nombre de centres de traitement, qui passeraient d'environ une cinquantaine à une vingtaine de sites régionaux répartis dans plusieurs pays.

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Selon ces mêmes sources, les ressortissants des pays concernés par une éventuelle fermeture de centres locaux seraient amenés à se déplacer vers des hubs régionaux pour finaliser leurs démarches administratives.

Pas d'exclusion des demandeurs tunisiens

Toutefois, l'absence de la Tunisie dans les listes liées à la zone Afrique ne signifie pas une exclusion des services de visa américains, ni une interruption du traitement des demandes des citoyens tunisiens.

Cette situation découle essentiellement du classement administratif appliqué par les autorités américaines, qui attribue la gestion des dossiers tunisiens et nord-africains au bureau MENA, et non au bureau en charge de l'Afrique subsaharienne.

Ainsi, la liste évoquée dans certaines publications concerne exclusivement les pays relevant du bureau Afrique du Département d'État américain. Elle n'inclut pas la Tunisie, ni d'autres pays d'Afrique du Nord tels que l'Algérie, le Maroc, la Libye ou l'Égypte, tous rattachés à la région Moyen-Orient et Afrique du Nord.

Cette distinction est avant tout organisationnelle et ne remet pas en cause, en l'état, l'accès des citoyens tunisiens aux procédures de visa américaines.