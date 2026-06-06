Congo-Kinshasa: Ebola - Sécurisation des sites de traitement des malades en Ituri

6 Juin 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

En Ituri, la sécurité est renforcée, depuis quelques jours, autour des centres de traitement d'Ebola et des structures sanitaires engagées dans la riposte, aussi bien à Bunia qu'à l'intérieur de la province.

Parmi les mesures prises, une base mobile des Casques bleus de la MONUSCO a été déployée à Mongbwalu, dans le territoire de Djugu, pour appuyer les services de sécurité.

Objectif : protéger le personnel de santé et les installations médicales dans une zone où la désinformation et la méfiance envers la riposte restent présentes.

Le dispositif sécuritaire a été renforcé notamment à Rwampara, Bunia et Mongbwalu. Des policiers assurent la garde des sites afin de prévenir d'éventuels incidents et de garantir la sécurité du personnel soignant.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette présence est également observée dans plusieurs structures sanitaires publiques et privées impliquées dans la prise en charge des malades. Même les enterrements sécurisés bénéficient désormais d'une protection renforcée, après les incidents enregistrés il y a une semaine à Bunia, où des membres d'une équipe de riposte avaient été agressés lors d'un enterrement.

Pour appuyer les efforts du gouvernement, la MONUSCO a déployé, depuis jeudi, une base mobile de Casques bleus à Mongbwalu, l'un des principaux foyers de l'épidémie.

Cette présence vise à renforcer la protection des travailleurs humanitaires, des équipes médicales et des infrastructures de santé.

Selon plusieurs sources, cette mesure contribue à améliorer les conditions de travail des équipes de riposte et à faciliter la prise en charge des patients.

Par ailleurs, les actes de résistance et les menaces contre les équipes de riposte semblent diminuer progressivement grâce aux campagnes de sensibilisation menées auprès des communautés pour lutter contre la désinformation autour de cette épidémie, déclarée le 18 mai dernier en Ituri.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.