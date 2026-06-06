Congo-Kinshasa: « Yekola Exetat », un logiciel destiné à aider les finalistes à préparer l'Examen d'État

La société Futuriss a mis au point le logiciel « Yekola Exetat », destiné à aider les finalistes du secondaire à se préparer à la session ordinaire de l'Examen d'État.

Ce logiciel, déjà accessible sur toute l'étendue du territoire national, permettra aux candidats à ces épreuves marquant la fin du cycle secondaire de maximiser leurs chances de réussite.

Il s'agit d'une solution répondant à une préoccupation majeure qui a affecté des milliers d'élèves depuis plusieurs décennies, selon le responsable du projet.

Le développement de ce logiciel arrive à point nommé, d'après son promoteur, qui souligne que l'accès au numérique constitue l'un des facteurs de croissance économique en RDC. Les finalistes sont désormais en mesure de mieux préparer leurs examens grâce à cet outil intelligent.

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Contrairement aux solutions déjà utilisées dans le secteur de l'éducation, « Yekola Exetat » offre plusieurs spécificités, avec un accès à la plateforme qui se fait en quelques clics.

La société Futuriss a également développé d'autres solutions similaires destinées aux finalistes du primaire.

Plusieurs écoles de la capitale ainsi que de l'intérieur du pays ont déjà souscrit à la plateforme afin d'augmenter les chances de réussite de leurs élèves.