Congo-Kinshasa: Adoption de la proposition de loi sur les baux à loyer à l'Assemblée nationale

6 Juin 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

L'Assemblée nationale a adopté, jeudi 4 juin, la proposition de loi sur les baux à loyer visant à encadrer les relations entre propriétaires et locataires en RDC.

À l'initiative du député Venance Eyanga Mboyo, ce texte introduit plusieurs innovations destinées à mieux réguler ce secteur, notamment le paiement du loyer en franc congolais, la création d'un registre national des baux et un meilleur contrôle du marché locatif.

Adoptée à une très large majorité par les députés nationaux, la proposition de loi modifiant et complétant la loi du 31 décembre 2015 relative aux baux à loyer non professionnels entend répondre aux nombreuses difficultés observées dans le secteur locatif en RDC.

Sur les 49 articles que compte la loi actuelle, vingt ont été modifiés afin de moderniser et de sécuriser les rapports entre bailleurs et locataires.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Parmi les principales innovations figure l'obligation de fixer et de payer le loyer en franc congolais. Le texte prévoit également un encadrement plus strict du réajustement des loyers afin de limiter les augmentations arbitraires, souvent à l'origine de conflits.

La réforme instaure aussi un permis de bail ainsi qu'un registre national numérisé des baux, destiné à améliorer le suivi et la traçabilité des contrats de location.

Les contrats devront désormais être signés devant les services compétents de l'habitat. Autre innovation : les agences immobilières seront tenues d'obtenir un agrément avant d'exercer leurs activités.

Le texte prévoit également la création d'une Commission nationale d'évaluation immobilière, la clarification de certaines notions sources de litiges notamment les grosses réparations ainsi qu'un nouveau mécanisme de gestion des garanties locatives.

Ce texte du député du Mont-Amba sera transmis au Sénat pour une seconde lecture, conformément à la procédure législative en vigueur.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.