Congo-Kinshasa: La population de l'Ituri divisée sur la nomination du nouveau gouverneur de province

La nomination du nouveau gouverneur de l'Ituri, général-major Gaby Kasongo Mulumba Batoka, en remplacement du général Johnny Luboya Nkashama, suscite des réactions diverses.

Réagissant vendredi 5 juin à Radio Okapi, certains saluent les avancées enregistrées sous le mandat du gouverneur sortant, notamment sur les plans sécuritaire et infrastructurel.

Ils estiment que le mandat du général Johnny Luboya Nkashama a été marqué par des progrès significatifs. Ils citent notamment la construction de certaines infrastructures publiques, la modernisation de la voirie urbaine ainsi que de l'aéroport de Bunia, sans oublier l'amélioration de la sécurité dans le territoire d'Irumu et dans une partie de celui de Djugu.

D'autres dressent toutefois un bilan plus mitigé du gouverneur sortant.

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Selon eux, malgré ces réalisations, l'objectif principal de l'état de siège le rétablissement de la paix n'a pas été atteint, en raison de la persistance des groupes armés et du fait que des milliers de personnes vivent encore dans des sites de déplacés.

« En vérité, sur le plan sécuritaire, Luboya a échoué. Nous le félicitons pour le développement, car Bunia est devenue plus propre. Mais, côté sécurité, les groupes armés sont toujours présents avec leurs armes, et les habitants n'ont pas accès à leurs champs. Cela prouve que la sécurité n'est pas encore une réalité chez nous », a souligné l'un d'eux.

Le nouveau gouverneur hérite ainsi de nombreux défis, dans un contexte marqué à la fois par l'insécurité persistante et l'épidémie d'Ebola qui touche la province.

La nomination du général-major Gaby Kasongo Mulumba à la tête de la province intervient dans un contexte de restructuration du commandement militaire, visant à faire face aux défis sécuritaires persistants dans la région.