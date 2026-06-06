Sénégal: Premier congrès national du PASTEF depuis sa création en 2014

Dakar — Le parti PASTEF-Les Patriotes (majorité parlementaire) tient son premier congrès national depuis sa création en 2014 à Dakar, pour définir son avenir organisationnel et politique dans un contexte de tensions entre ses deux principales figures le président Bassirou Diomaye Faye et son ex-Premier ministre Ousmane Sonko.

Cet évènement se tient dans un contexte marqué par des changements au sommet de l'Etat avec notamment le remplacement d'Ousmane Sonko, président de PASTEF le 22 mai par Ahmadou Al Aminou Lô.

Dès la formation du nouveau gouvernement, Ousmane Sonko a expliqué que son parti, Pastef, avait choisi de ne pas rejoindre l'exécutif en raison de désaccords avec le président Bassirou Diomaye Faye.

Ces divergences concernaient principalement la rôle de la majorité parlementaire dans la structure gouvernementale et certaines orientations politiques discutées lors de leurs échanges.

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L'ex-Premier ministre Ousmane Sonko a été élu quelques jours plus tard président de l'Assemblée nationale après la démission de Malick Ndiaye.

Ce premier Congrès est présenté par Ousmane Sonko comme une étape décisive dans la transformation de PASTEF, dans une dynamique de réorganisation, de renforcement du fonctionnement et sa capacité à porter le projet politique du parti dans la durée.

Vendredi, le parti a entériné la fusion d'une cinquantaine d'autres formations politiques et de mouvements de soutien, tandis que des proches de Diomaye Faye en sont désormais exclus.

Les travaux de ce premier congrès national s'achèvent dimanche, mais verront ce samedi la réélection d'Ousmane Sonko, seul candidat en lice, à la présidence du PASTEF.