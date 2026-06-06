Afrique: Mondial 2006 - Le championnat sud-africain est l'élite africaine la plus représentée avec 19 joueurs

Dakar — Le Mamelodi Sundowns et les Orlando Pirates (Afrique du Sud) et Al Ahly (Égypte) sont les clubs africains les plus représentés dans les listes de joueurs retenus pour la Coupe du monde 2026, avec huit joueurs chacun, faisant de l'Afrique du Sud le championnat africain le plus représenté dans le tournoi.

Sur la base des sélections nationales publiées et étudiées à l'APS, l'Afrique du Sud est le championnat africain avec le plus de représentants à la Coupe du monde 2026 avec au moins 19 joueurs. Elle est suivie de l'Egypte avec 15 joueurs.

La FIFA a publié mardi dernier les listes des joueurs des 48 équipes engagées dans le Mondial 2026, dont le coup d'envoi sera donné dans exactement cinq jours.

L'Afrique sera représentée à cette 23e édition par dix équipes : l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, le Ghana, l'Égypte, le Maroc, la RD Congo, le Sénégal et la Tunisie.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les dix équipes africaines s'appuient principalement sur des joueurs évoluant en Europe, avec une forte présence de la Ligue 1 française, qui se distingue comme le championnat le plus représenté par les internationaux africains sélectionnés

Toutefois, l'Égypte et l'Afrique du Sud se distinguent comme les seules nations africaines dont une majorité des joueurs évoluent dans les championnats locaux, respectivement l'Egyptian Premier League et la Premier Soccer League sud-africaine.

Parmi les 26 joueurs sud-africains retenus, 19 évoluent dans le championnat local, avec huit au Mamelodi Sundowns et huit autres aux Orlando Pirates. Chez les Égyptiens, quinze joueurs évoluent à domicile, dont huit à Al Ahly.

Les "Brazilians" du Mamelodi Sundowns, récents vainqueurs de la Ligue des champions de la CAF 2026 face à l'AS FAR Rabat (2-1 sur l'ensemble des deux matchs), confirment leur domination continentale et leur régularité au plus haut niveau africain.

Le club sud-africain, champion d'Afrique du Sud 2025 et vice-champion cette saison, s'impose comme une référence du football interclubs africain. C'est dans ce club, 18 fois champion d'Afrique du Sud et finaliste de la Ligue des champions de la CAF 2025, qu'évolue le meilleur gardien de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, Ronwen Williams.

Les Orlando Pirates comptent également huit joueurs convoqués. Le club de Soweto, champion d'Afrique du Sud 2026, confirme sa progression sur la scène continentale et son importance dans la formation de joueurs internationaux, dans un championnat sud-africain fortement représenté dans les différentes sélections du pays.

Al Ahly du Caire, également crédité de huit joueurs, demeure le club le plus titré du continent en compétitions interclubs, notamment en Ligue des champions de la CAF (12 titres), et conserve une influence majeure dans l'effectif des sélections égyptiennes.

Cette forte représentation des clubs sud-africains et égyptien intervient dans un contexte où les deux sélections nationales affichent des parcours récents notables. L'Afrique du Sud a terminé troisième de la Coupe d'Afrique des nations 2023 et compte un seul titre continental, remporté en 1996, ainsi que trois participations à la Coupe du monde de la FIFA en 1998, 2002 et 2010.

L'Afrique du Sud évoluera dans le groupe A avec le Mexique, la Corée du Sud et la République tchèque. Les Bafana Bafana seront opposés aux Mexicains en match d'ouverture du Mondial 2026, jeudi à 19h GMT au stade Azteca de Mexico.

L'Égypte, recordman africain de la CAN avec sept sacres, a participé à quatre Coupes du monde, en 1934, 1990, 2018 et 2022, sans dépasser le premier tour.

Les Pharaons sont dans le groupe G avec la Belgique, l'Iran et la Nouvelle-Zélande. Ils joueront leur premier match le 15 juin contre les Belges à 19h GMT au Lumen Field de Seattle, aux États-Unis.