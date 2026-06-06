Sénégal: Kolda - Des consultations médicales gratuites pour le lancement de la fête patronale de la quasi-paroisse Saint-Augustin

Kolda — La quasi-paroisse Saint-Augustin de Kolda (sud) a organisé, samedi, une journée de consultations médicales couplée à une opération de don de sang dans le cadre de sa fête patronale, a constaté l'APS.

"Nous voulons, à travers cette activité, apporter, en tant que fidèles chrétiens de la région, notre contribution pour aider les populations qui ont besoin de sang et soulager nos frères et soeurs malades qui peinent à se prendre en charge", a ainsi déclaré Charles Malick Wade, secrétaire général de la commission des finances de la quasi-paroisse.

Soulignant l'importance de cette action humanitaire visant à répondre aux besoins des personnes les plus vulnérables de la commune et ses environs, il ajouté que cette initiative citoyenne traduit l'engagement de la communauté chrétienne locale de contribuer activement au bien-être sanitaire des populations de la région.

Au-delà du volet sanitaire, l'édition 2026 de la fête patronale se distingue par son caractère inclusif et sa dynamique de cohésion sociale, a fait savoir Charles Malick Wade.

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L'information relative au don de sang et aux consultations gratuites a ainsi été largement relayée dans les mosquées de la commune lors de la grande prière du vendredi ; ce qui a favorisé une forte mobilisation de la communauté musulmane, venue participer massivement à cet élan de solidarité.

"Cette activité a été annoncée dans toutes les mosquées. Nous avons ainsi constaté avec satisfaction la présence de nos frères et soeurs musulmans venus donner leur sang ou bénéficier des consultations médicales gratuites", s'est réjoui Charles Malick Wade, saluant au passage un modèle de "solidarité intercommunautaire".

Les festivités de la fête patronale débutées ce samedi se poursuivront dimanche avec la célébration d'une messe d'action de grâce, ont précisé les organisateurs.

L'office religieux sera suivi d'une manifestation culturelle placée sous le sceau du dialogue des cultures, avec la participation attendue de l'ensemble des communautés religieuses et socioculturelles de la région de Kolda, ont-il ajouté.

Selon eux, la quasi-paroisse Saint-Augustin entend, à travers ces activités, magnifier les valeurs de partage, de solidarité et de coexistence pacifique, considérées comme le socle du "vivre-ensemble" dans le Fouladou.