Sénégal: Kédougou - Une société minière lance un appel à l'action climatique pour restaurer la biodiversité

Kédougou — La société minière Petowal Mining Company (PMC) de Mako, a lancé, vendredi à Kédougou (sud-est), un appel mondial à l'action climatique dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, en vue de restaurer la biodiversité locale et de réussir les transitions énergétiques des villes.

"L'action collective n'est plus une option. il nous faut des initiatives citoyennes pour restaurer la biodiversité locale et réussir les transitions énergétiques de nos villes. Chaque décision compte. Nous devons accélérer le pas", a déclaré Binta Ba, directrice du département de l'environnement et des relations communautaires au sein de la société minière Petowal Mining Company de Mako.

Elle s'exprimait au cours d'une cérémonie dédiée à la célébration de la Journée mondiale de l'environnement tenue à l'école élémentaire du village de Linguékoto dans la commune Tomboronkoto.

Axée sur le thème "Repenser nos systèmes, rétablir notre relation avec le climat", cette Journée a été présidée par le sous-préfet de Bandafassi Abdoul Aziz Mbodji en présence de plusieurs officiels et des populations.

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"Nous avons le pouvoir de changer de cap en luttant contre les déchets plastiques et en exigeant une transition juste et inclusive", a plaidé Binta Ba.

"En 2026 la réalité du changement climatique n'est plus une opération lointaine ou une statistique dans un rapport. Elle se manifeste sous nos yeux, touchant nos écosystèmes, bouleversant nos économies et impactant directement la vie de millions de familles à travers le monde", a-t-elle insisté.

De son côté, le sous-préfet de l'arrondissement de Bandafassi a rappelé que le respect de l'environnement n'est pas négociable, expliquant que cette Journée est "un cadre de sensibilisation privilégié pour une mobilisation et un engagement collectifs face aux défis environnementaux auxquels la circonscription est confrontée".

"L'exploitation des ressources minières qui constitue un levier important de croissance économique et de développement local dans notre département doit impérativement s'effectuer dans le strict respect des normes environnementale et sociale en vigueur" a expliqué Abdoul Aziz Mbodji.

La Journée mondiale de l'environnement (JME), instituée par l'Organisation des Nations unies en 1972, est célébrée le 5 juin de chaque année