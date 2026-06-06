Afrique: Mondial 2026 - L'AIPS juge 'inacceptable' la difficulté des journalistes accrédités à obtenir un visa américain

6 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'Association internationale de la presse sportive (AIPS) a jugé "inacceptable" que de nombreux journalistes, dûment accrédités par la FIFA pour couvrir la Coupe du monde 2026, soient confrontés à des difficultés pour obtenir un visa américain.

Dans un communiqué publié sur son site l'AIPS appelle la FIFA à "intervenir et à veiller à ce que les représentants des médias concernés ne se voient pas refuser injustement l'entrée aux États-Unis d'Amérique".

Les responsables de cette structure qui regroupe les journalistes sportifs à travers le monde indiquent avoir saisi, par une lettre officielle, Bryan Swanson, directeur des relations avec les médias de la FIFA et Jochen Steinhoff, responsable des opérations et services médias de la FIFA.

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada. Elle regroupera 48 pays.

Le match d'ouverture de la Coupe du monde 2026 opposera le Mexique à l'Afrique du Sud, le jeudi 11 juin 2026, à l'emblématique Estadio Azteca de Mexico.

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