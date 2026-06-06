Congo-Brazzaville: Force publique - Quarante-sept sous-officiers obtiennent le brevet technique n°2

6 Juin 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Guillaume Ondze

Les stagiaires dont deux en provenance de la République de Guinée Conakry ont reçu leurs diplômes, le 5 juin, au Mess des officiers, après huit mois d'enseignements divers.

L'objectif principal poursuivi par la formation était de permettre aux stagiaires d'acquérir des outils nécessaires à l'exercice des fonctions administratives du corps de troupe. Pendant huit mois, les stagiaires ont bénéficié d'une formation destinée à renforcer leurs compétences dans les domaines de l'administration, de la gestion des ressources humaines et de la gestion financière.

« Ainsi, ils ont également été plongés dans la rigueur et les contraintes de la vie en interne, dans un rythme intensif des enseignements portés sur le contrôle des connaissances, dont les thèmes portaient essentiellement sur les spécificités de chacun de nos travaux et sur la place qu'occupe chacune de ses structures au sein du dispositif de la force publique et enfin d'un stage d'immersion en corps de troupe afin de mieux familiariser les apprenants avec la réalité du milieu administratif dans lequel ils exerceront très bientôt », a indiqué le colonel Ernest Nzonzi, soulignant que l'objectif suivi également par ce stage est, par conséquent, de pouvoir disposer de personnels bien formés ayant un profil d'emploi clarifié et apte à accomplir avec efficience les tâches qui leur seront confiées par la hiérarchie en vue d'améliorer la gouvernance administrative en milieu militaire.

D'après les résultats rendus publics par le directeur de stage, le colonel Ernest Nzonzi, la moyenne générale du stage est de 14,75/20. Huit stagiaires ont obtenu une moyenne comprise entre 16,99/20 et 16,00 ; douze une moyenne comprise entre 15,99/20 et 15,00 ; treize une moyenne comprise entre 14,99/20 et 14,00 ; douze une moyenne comprise entre 13,99/20 et 13,00 ; deux une moyenne comprise entre 12,99/20 et 12,00. La moyenne la plus forte du stage est de 16,77/20 et la plus faible est de 12,43/20.

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Clôturant la formation, le directeur général de l'administration et des finances (DGAF) du ministère de la Défense nationale, le commissaire général de 2e classe, Eugène Alain Yves Aignan Mpara, a rappelé aux stagiaires que l'obtention de ce brevet constitue une étape importante de votre carrière et elle vous confère désormais de nouvelles responsabilités. Les connaissances acquises devront être mises au service de vos administrations respectives avec professionnalisme, discipline, intégrité et sens du devoir. « Je vous invite à demeurer animés par l'esprit d'excellence, à cultiver le goût de l'effort et à faire preuve d'initiative dans l'exécution des missions qui vous seront confiées », a-t-il conclu au nom du ministre de la Défense nationale.

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