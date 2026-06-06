Cote d'Ivoire: Littérature - La Grande Dictée 2026 séduit avec une cagnotte revue à la hausse

La 7e édition de la Grande Dictée des amoureux du livre est riche en innovations, marquée par un engouement toujours croissant du public.

Portée par l'association Akwaba culture et soutenue activement par Sunu Assurance-Vie, l'édition 2026 de la Grande Dictée promet d'être particulièrement attractive. Sa présidente, Isabelle Kassi Fofana, l'a annoncé lors du lancement de cette édition, dans l'après-midi du vendredi 5 juin 2026, à Cocody-Danga. Elle a indiqué que le lauréat repartira cette année avec une récompense plus importante.

« L'an dernier, la cagnotte était de 1 million de Fcfa. Cette année, elle passe à 1,5 million de Fcfa, avec de nombreux lots supplémentaires », a-t-elle précisé, soulignant l'intérêt grandissant suscité par la compétition. Le deuxième repartira avec 500 000 Fcfa et le troisième avec 300 000 Fcfa.

Une popularité en pleine expansion

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Isabelle Kassi Fofana a indiqué que, depuis sa création, la Grande Dictée ne cesse d'attirer un public de plus en plus large. Partie d'une centaine de participants sans récompense à ses débuts, elle a rapidement vu son audience tripler, au point de devoir refuser des candidats lors des éditions récentes.

Selon elle, l'édition précédente, organisée à l'Ena, a marqué les esprits. Face à l'afflux massif de participants, les organisateurs ont dû ouvrir des salles supplémentaires et même limiter l'accès au site, laissant de nombreux candidats à l'extérieur.

« Nous avons été dépassés par l'ampleur de la participation », reconnaît la présidente d'Akwaba culture, évoquant un engouement qui dépasse désormais le cadre d'un simple concours d'orthographe.

Une édition recentrée sur Abidjan

Pour 2026, les organisateurs ont fait le choix stratégique de concentrer l'événement à Abidjan, sans phase de présélection dans les villes de l'intérieur. « Nous voulons nous réorganiser et revenir plus forts l'an prochain dans les régions », a expliqué Isabelle Kassi Fofana.

Les participants issus de l'intérieur du pays, a-t-elle soutenu, seront invités à se rendre dans la capitale pour la finale prévue le 27 juin, avec un objectif compris entre 800 et 1 000 candidats.

Un outil de promotion du livre et de la culture

Au-delà de l'aspect compétitif, la Grande Dictée se veut un levier de promotion de la lecture et du patrimoine littéraire africain.

Chaque édition met en avant des textes d'auteurs du continent, notamment ivoiriens. Une particularité saluée par Alain Serge Agnessan, directeur de l'Industrie du livre et de la promotion de la lecture au ministère de la Culture et de la Francophonie.

« Ce n'est pas seulement un concours d'orthographe. C'est aussi une démarche patrimoniale qui permet de valoriser les oeuvres africaines et de rapprocher les lecteurs de leur littérature », a-t-il indiqué.

Sunu Assurance, un partenaire engagé

Partenaire majeur de l'événement, Sunu Assurance-Vie inscrit son engagement dans une politique globale de promotion de l'éducation.

Pour Landry Angoua, directeur général adjoint, cette implication est naturelle : « Nous avons à coeur d'aider les personnes à réaliser leur plein potentiel. L'éducation est un levier essentiel, et la Grande Dictée en est une belle illustration. » « L'entreprise soutient également d'autres initiatives éducatives, telles que le concours Miss mathématiques et le programme Sunu Young Graduate », a-t-il ajouté.

Cap sur l'avenir

Isabelle Kassi Fofana a fait savoir que, face à cet engouement, l'ambition du comité d'organisation ne cesse de grandir. Elle a indiqué qu'à long terme, les initiateurs envisagent d'organiser une dictée de grande envergure en plein coeur de la capitale, à l'image des événements culturels organisés sur les Champs-Élysées en France.

En attendant, pour cette 7e édition, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 20 juin, avec un appel à la responsabilité des candidats afin d'éviter les absences injustifiées.

« Plus qu'un simple concours, la Grande Dictée s'impose désormais comme un rendez-vous culturel majeur en Côte d'Ivoire, célébrant à la fois la langue française, la littérature africaine et le plaisir d'apprendre », a-t-elle souligné.