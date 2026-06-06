Congo-Kinshasa: Élevé au grade de Chevalier de l'Ordre National des Léopards, le chanteur Fally Ipupa a été décoré par le Chef de l'État

Le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé ce samedi 06 juin 2026 à la cité de l'Union africaine, à Kinshasa, à la décoration du célèbre chanteur congolais Fally Ipupa Nsimba à la suite de sa double prestation le 2 et le 3 mai derniers au mythique stade de France. Il est à cet effet devenu le premier artiste africain francophone évoluant en Afrique à se produire dans ce stade.

Dans son discours, le Chef de l'État a tenu à préciser que cette décoration ne distingue pas seulement un artiste, mais elle honore un parcours, une discipline, une constance, une oeuvre, une voix, une présence scénique et une capacité rare à faire voyager l'âme congolaise des frontières géographiques.

« À travers votre musique, c'est une part du Congo qui circule, qui séduit, qui rassemble et qui dialogue avec le monde », a reconnu le Président Félix Tshisekedi.

Le Chef de l'État a, par ailleurs, salué avec respect les grandes figures qui ont consolidé la renommée internationale de la musique congolaise, notamment Papa Wemba, Evoloko Jocker, Jossart N'Yoka Longo et Zaiko Langa Langa, Koffi Olomide, Werrason, JB Mpiana, Ferré Gola, ainsi que tant d'autres artistes qui, chacun avec son style, son public, son parcours et sa sensibilité, continuent de porter haut les couleurs de la République.

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Soucieux de voir les artistes congolais contribuer davantage au rayonnement de la RDC, le Président de la République a rassuré : « cette reconnaissance n'établit aucune hiérarchie entre les talents. Elle ne ferme aucune porte. Elle ouvre au contraire un chemin : celui d'une République qui sait honorer ses filles et ses fils lorsqu'ils servent la Nation par leur excellence, leur rayonnement et leur capacité à inspirer.

S'adressant à Fally Ipupa, le Chef de l'État a indiqué : « ce succès n'est pas seulement le vôtre. Il appartient aussi au pays tout entier. Il appartient à notre jeunesse. Il appartient à tous ces jeunes Congolais qui doivent comprendre que l'excellence est possible, que le monde peut écouter une voix venue de Kinshasa, de Kisangani, de Goma, de Lubumbashi, de Mbuji-Mayi, de Matadi, de Bandundu, de Kananga ou de tout autre coin de notre pays. Il leur dit que le talent est un don, mais que la durée est une discipline. Il leur dit que la célébrité peut passer, mais que le travail demeure. Il leur dit que l'on peut être profondément congolais et pleinement universel ».

Pour rappel, le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avait annoncé, le 06 mai dernier, lors de sa conférence de presse, sa volonté de décorer le célèbre chanteur Fally qu'il considère comme un exemple de soft power à la congolaise.

Joignant cette promesse à l'acte, le 04 juin 2026, à l'issue de l'ordonnance présidentielle n°26/054, celui qui se fait communément appelé « Aigle » a été admis au grade de Chevalier de l'Ordre National du Léopard.