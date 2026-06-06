Algérie: Le TSGP suscite l'intérêt de la presse internationale

ALGER — Le lancement des travaux du tronçon algérien du gazoduc transsaharien (TSGP) a suscité l'intérêt de médias internationaux qui ont mis en avant la portée stratégique de ce projet d'envergure continentale.

Ces médias sont largement revenus sur la cérémonie du coup d'envoi de la section algérienne organisée dans la région d'Aoulef (wilaya d'Adrar), et donné par le ministre d'Etat, ministre des Hydrocarbures, Mohamed Arkab, du ministre d'Etat des Ressources pétrolières (Gaz) de la République fédérale du Nigeria, Ekperikpe Ekpo, et du ministre du Pétrole de la République du Niger, Hamadou Tini, confirmant l'importance croissante du TSGP, considéré comme un projet structurant pour l'intégration énergétique africaine et pour la diversification des approvisionnements gaziers des marchés internationaux notamment européens.

Dans ce contexte, des médias italiens, notamment les agences de presse ANSA et agenzia Nova, ont accordé une large place à cet événement, mettant l'accent sur les aspects techniques du projet et les démarches engagées par les trois pays pour accélérer sa réalisation.

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A ce propos, l'agence Novaa relevé que le gazoduc transsaharien est l'un des projets énergétiques les plus ambitieux d'Afrique, soutenant que le TSGP va permettre d'acheminer, sur plus de 4000 km, du gaz vers l'Europe à travers les infrastructures méditerranéennes existantes, notamment en direction de l'Italie et de l'Espagne.

Selon cette agence, l'infrastructure énergétique permettra aussi de renforcer la position de l'Algérie comme carrefour énergétique entre l'Afrique subsaharienne et l'Europe, tout en consolidant la coopération stratégique du pays avec le Niger et le Nigeria.

Sous le titre "l'Algérie lance la construction de son tronçon du gazoduc transsaharien", l'agence de presse Chine Nouvelle a estimé que cette étape constitue une "avancée significative pour l'un des plus grands projets d'infrastructures énergétiques en Afrique".

L'agence a également suivi les travaux de la 5e réunion ministérielle du Comité de pilotage du projet, tenue à Alger mercredi dernier, avec la participation des responsables des trois pays partenaires (Algérie, Nigeria, Niger), tandis que l'agence Russe Sputnik a noté qu'avec le lancement du tronçon algérien, le TSGP Nigeria-Algérie "franchit une étape décisive".

L'agence Bloomberg a souligné, pour sa part, l'importance du projet dans le renforcement de la sécurité énergétique de l'Europe grâce à une nouvelle source d'approvisionnement en gaz en provenance d'Afrique.

Selon ce média, le lancement du tronçon algérien marque une avancée majeure pour l'un des projets énergétiques les plus ambitieux du continent, assurant que cette infrastructure contribuera à consolider le rôle de l'Algérie comme "plateforme énergétique régionale et principal corridor d'acheminement du gaz africain vers les marchés européens".

L'agence de presse vietnamienne (VNA) a, quant à elle, présenté le TSGP comme l'un des projets et corridors les plus emblématiques de la stratégie énergétique africaine.

Elle a relevé que cette infrastructure "revêt une importance stratégique non seulement pour les pays concernés, mais également pour l'ensemble du secteur énergétique du continent, dans un contexte marqué par une demande croissante en sources d'énergie diversifiées".

VNA a souligné également que le projet, inscrit dans le cadre du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD), constitue "un levier de renforcement de l'intégration économique et infrastructurelle régionale".

De son côté, l'agence turque Andalou a qualifié le TSGP de "projet énergétique majeur destiné à acheminer le gaz nigérian vers l'Europe à travers le Niger et l'Algérie".

Reprenant les déclarations du ministre d'Etat, ministre des Hydrocarbures, Mohamed Arkab, l'agence a relevé que cette infrastructure s'inscrit dans la vision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à renforcer la coopération africaine, promouvoir le développement économique et soutenir l'intégration énergétique du continent.