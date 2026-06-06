Togo: Prudence sur la route

Avec la saison des pluies qui réduit la visibilité et rend les chaussées glissantes, la Division de la sécurité routière (DSR) intensifie ses actions de prévention sur l'ensemble du territoire.

L'originalité de la campagne en cours réside dans son approche : les agents montent directement à bord des autocars de transport interurbain et inter-États pour échanger avec conducteurs et voyageurs sur les bonnes pratiques à adopter. Plusieurs compagnies sont déjà concernées, dont Nagode, ETRAB, Solim, Zamzam et Stisali.

Les messages portent sur la prudence, le respect du Code de la route et la responsabilité partagée. La DSR insiste notamment sur le rôle actif des passagers : « Nous les encourageons à interpeller les conducteurs à chaque fois qu'ils constatent des comportements à risque », soulignent ses responsables.

En cas de refus du conducteur ou de comportement inapproprié d'un agent, les voyageurs peuvent contacter le numéro vert 1014.